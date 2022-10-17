Понедельник, 17 Октября 2022 22:06

АрмИнфо.Делегация швейцарского парламента посетила курортный город Джермук и ознакомилась с последствиями широкомасштабной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в отношении суверенной территории РА 13-15 сентября.

Как сообщает пресс-служба НС РА, депутаты Национального совета Швейцарской Конфедерации, посетившие Армению с четырехдневным рабочим визитом, 16 октября посетили Джермук, который 13 сентября был обстрелян азербайджанскими военными. Азербайджанцы, применяя оружие разного калибра и дальности, нанесли ущерб инфраструктуре города-курорта. Были повреждены санаторий Джермук, гостевые дома, дороги. Кечутское кладбище также подверглось нападению с целью оказания психологического давления на местное население. Противник также использовал запрещенные международными конвенциями кассетные бомбы.

Глава делегации, член группы дружбы Швейцария-Армения Стефан Мюллер-Альтерматт отметил, что с большой болью воспринимает всё то, что совершили азербайджанцы в Джермуке. "Они использовали это мирное место, чтобы сеять ужас среди людей. Мне ужасно все это видеть", - сказал депутат.

В свою очередь Мишель Матер в этой связи отметил, что городской Совет Женевы принял резолюцию, в которой осуждается сентябрьская агрессия Азербайджана . "Это первый уровень. Теперь мы должны двигаться вперед, в Федеральное Собрание. Это важно. Это касается не только Швейцарии, но и всей Европы, потому что у нас одинаковые ценности: демократия, права человека и международное право", - отметил Матер.

Напомним, что в результате вражеской агрессии в целом пострадало 36 населенных пунктов, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего полностью или частично сгорели 192 жилых дома, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение, 1 банкетный, 4 хлева. Повреждено 7 энергетических инфраструктур, 5 инфраструктур водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост, 2 автомобильные дороги, 1 улица. Под удар попали 2 машины Скорой помощи, 4 частных автомобиля.

Погибли 4 мирных жителя, еще шесть получили ранения разной степени, один пропал без вести. Порядка одной тысячи детей лишены возможности посещать образовательные учреждения. Более 7000 граждан были эвакуированы из своих домов. Более того, 207 военнослужащих погибли либо пропали без вести, 20 были пленены.