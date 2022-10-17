Понедельник, 17 Октября 2022 18:09

АрмИнфо.На состоявшемся 14 октября в Болгарии международном конкурсе красоты среди замужних женщин и матерей <Миссис Европа -2022> Армению представила модель из Арцаха (Гадрут) Вера Сафарян.

Согласно оценке жюри, Вера Сафарян, заняла 2 место на конкурсе красоты, став вице-миссис Европой.

На своей странице в Фейсбук модель, выразив благодарность родителям, организаторам конкурса написала: <Для меня было честью представить свою страну на конкурсе Mrs Europe 2022>.

Отметим, что Вера Сафарян служила в армии и обороняла Гадрут во время 44-дневной Арцахской войны. Вера является дочерью героя первой Арцахской войны Артюши Сафаряна