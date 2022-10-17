Понедельник, 17 Октября 2022 18:03

АрмИнфо.Музей АРАРАТ Ереванского коньячного завода (ЕКЗ) стал лауреатом престижной международной премии World Travel Awards, став победителем в номинации <Тур коньячного завода> по Европе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, церемония награждения прошла в начале октября в испанском городе Пальма-де-Майорка и собрала мировых лидеров в сфере туризма из более чем 40 стран мира.

Премия World Travel Awards была основана в 1993 году и направлена на освещение передового опыта в индустрии путешествий, туризма и гостеприимства. За прошедшие годы всемирно признанная премия World Travel Awards стала знаком отличия в отрасли.

<Гостеприимство - одна из ключевых ценностей для АРАРАТ, сформировавшегося десятилетия назад. По нашим исследованиям, даже в советское время посещение Ереванского коньячного завода было неотъемлемой частью протокола высокопоставленных гостей.

На этих основах много лет назад сформировался музей АРАРАТ, который сегодня является, пожалуй, самыми теплыми воротами в знакомство с Арменией для тысяч туристов. Это и обнадеживает, и обязывает, поэтому я поздравляю всех нас с этой высокой международной оценкой. АРАРАТ - это мир бесконечных открытий, и вся его команда и впредь будет делать все, чтобы общение с брендом стало поистине незабываемым для любого посетителя, любого потребителя>, - подчеркивает исполнительный директор Ереванского коньячного завода Сергей Хачатрян.

Отметим, что Ереванский Коньячный Завод (ЕКЗ) в 1998 году вошел в состав международной компании Pernod Ricard (Перно Рикар) - мирового лидера в сфере премиального алкоголя. Легендарные армянские коньяки АрАрАт производятся на ЕКЗ по традиционной технологии, основы которой были заложены еще в 1887 году. При создании коньяков используется только высококачественный армянский виноград эндемичных сортов и кристально чистая родниковая вода. Драгоценные коньячные спирты АрАрАт выдерживаются в бочках из векового кавказского дуба, изготовленных в собственной бондарной мастерской Завода