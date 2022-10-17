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 Понедельник, 17 Октября 2022 17:04
Марианна Мкртчян

В Минобороны Армении ответили на вражеские угрозы

В Минобороны Армении ответили на вражеские угрозы

АрмИнфо.Наличие артиллерийских средств в направлении Вардениса напрямую связано с переброской и развёртыванием дополнительных сил и средств ВС Азербайджана, что вызвало определенную напряженность. Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении в ответ на угрозы Азербайджана.

В Минобороны Армении подчеркнули, что действия армянской стороны, предпринятые после размещения в данной зоне дополнительных азербайджанских артиллерийских и зенитных средств, носят исключительно оборонительный характер.

<Действия армянской стороны не направлены на обострение ситуации, и в случае, если азербайджанская сторона выведет указанные средства с данного направления, армянская сторона также выведет свои дополнительные средства.

Армянская сторона готова вести переговоры по этому вопросу>, - резюмировали в оборонном ведомстве.

Отметим, что сегодня МО Азербайджана выступило с заявлением, в котором выразило возмущение тем обстоятельство, что армянские ВС стянули дополнительные силы на собственной территории, в том числе и четыре единицы артиллерии.

<Ответственность за возможное обострение ситуации в регионе полностью ложиться на военно- политическое руководство Армении>, - отмечено в сообщении.

Добавим, что вражеская сторона настолько распоясалась, что считает себя правой вмешиваться во внутренние дела Армении и комментировать вопрос перемещения ее собственных сил на своей суверенной территории.

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