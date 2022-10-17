|В Ереван прибыла делегация Палаты представителей США
|Классика английской драматургии займет театральные сцены Еревана: В столице открывается XVI международный Шекспировский театральный фестиваль
|Араик Арутюнян встретился с представителями парламентских политических сил Арцаха
|Мирзоян подчеркнул роль миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе с точки зрения предоставления объективной информации о ситуации странам ЕС
|Армянка из Гадрута признана одной из самых красивых замужних женщин Европы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Музей АРАРАТ ЕКЗ стал лауреатом престижной международной премии World Travel Awards
|Ардшинбанк предлагает своим клиентам цифровую карту Visa Digital.
|В Минобороны Армении ответили на вражеские угрозы
|Анкара может вновь прибегнуть к "футбольной дипломатии" в процессе нормализации отношений с Арменией
|Армянский дипломат: Азербайджан является геноцидным государством
|Переговоры между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Касым-Жомартом Токаевым
|Из Баку ответили Николу Пашиняну
|Папикян встретился с техническим персоналом гражданской миссии ЕС
|Министры иностранных дел Евросоюза согласовали отправку гражданской миссии в Армению
|Копыркин: В сегодняшней непростой международной обстановке отношения между Россией и Арменией проходят испытания на прочность
|Начальник Генштаба ВС РА принял членов гражданской миссии ЕС по технической оценке
|Мурад Папазян подал в суд на СНБ Армении
|Минобороны Армении организует бесплатные курсы боевой стрельбы для не служивших граждан
|Европейский дипломат: около 400 наблюдателей миссии ЕС будет развернуто на первом этапе на границе с Азербайджаном
|Вражеские силы продолжают провокации на передовой
|У Авиационного управления ВС РА новый глава
|Стал известен состав делегации Конгресса США, которая посетит Армении
|ВС Азербайджана вновь обстреливали армянские позиции на восточном участке границы
|Предложения и инициативы президента Tуркменистана на саммите «Центральная Азия – Россия»
|Президент РА: Нас ждут трудные решения, которые не удовлетворяют нашим пожеланиям
|СНБ Армении выявила еще один случай государственной измены
|Полузащитник футбольного клуба <Урарту-2> оказался в топ главных талантов мирового футбола
|Госдеп: Мы не видим усилий со стороны России по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
|Встреча Mинистра иностранных дел Tуркменистана с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ
|Human Rights Watch назвала убийство армянских пленных азербайджанскими военнослужащими отвратительным преступлением
|Путин: Отношения России с Украиной не повлияли на взаимодействие в СНГ
|Глава Совбеза РА встретился с членами европейской группы технической оценки для подготовки приграничной миссии ЕС
|Швейцарский депутат: ко всем агрессорам нужно относиться одинаково
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Алиев указал на посредническую роль России в прекращении боевых действий в ночь на 13 сентября и озвучил очередную порцию угроз в адрес Армении
|Араик Арутюнян: стремления властей Армении к долгосрочному миру не должно противоречить интересам армян Арцаха
|СНБ задержала следователя СК, подозреваемого в получении взяток в особо крупном размере
|Чавушоглу: Проекта договора между Анкарой и Ереваном не существует
|Боррель подтвердил полную приверженность ЕС содействию деэскалации между Ереваном и Баку
|Глава МИД Арцаха о диалоге Степанакерт-Баку и роли российских миротворцев в НКР
|Ереван ожидает от Баку конструктивной позиции
|КГД Армении изъял из оборота свыше 10 кг метамфетамина, рыночной стоимостью более $1 млн.
|Президент Турции не видит каких-либо проблем с реализацией так называемого Зангезурского коридора
|Официальный Баку обрушился с критикой на Эмманюэля Макрона
|<Уважают ли государства-участники СНГ границы, признанные в 1991-м году основополагающими документами СНГ?>: Пашинян на заседании глав Содружества
|Мирзоян и Боррель обсудили полномочия, деятельность и дислокацию гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе
|После получения карт минных полей Баку пытается обусловить возвращение пленных выяснением судеб пропавших без вести в Первой нагорно-карабахской войные: Премьер
|Мирзоян на встрече с Байрамовым и Лавровым подчеркнул необходимость вывода азербайджанских войск с суверенной территории РА
|Секретарь Совбеза Армении рассказал швейцарским парламентариям об азербайджанской агрессии
|Спикер НС РА: Мы опасаемся, что ОДКБ может уйти из региона
|Ущерб, нанесенный государству экономическими преступлениями, составил 32,6 млрд драмов - прокуратура
|Мнение: Сегодня я вижу Израиль с кровью на руках - кровью невинных армян
|Президент России пригласил лидеров Армении и Азербайджана провести в России встречу
|Президент России назвал неприемлемыми заявления главы Франции по Нагорному Карабаху
|Делегация Арцаха представила секретарю Совбеза Армении "красные линии" Степанакерта
|<Пюник>, проиграв <Жальгирису>, сохраняет шансы на выход в плей офф Лиги Конференций УЕФА
|В МИД России рассказали о повестке переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в Астане
|Лавров: Трехсторонние заявления на уровне лидеров России, Азербайджана и Армении - основа для урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Армяне, евреи, греки и курды США доктору Озу: В Конгрессе нет места отрицателям геноцида
|Читать больше
АрмИнфо.Министр обороны РА Сурен Папикян встретился с техническим персоналом гражданской миссии ЕС.
Как сообщает пресс-служба МО РА, приветствуя визит делегации в Армению, Папикян выразил готовность взаимодействовать с миссией и оказывать ей помощь.
В ходе встречи были представлены основные цели и задачи миссии. Обсуждались технические организационные вопросы, связанные с ее деятельностью.
Отметим, 6 октября в Праге в рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.
По итогам встречи Армения согласилась содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой выразила готовность сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий. Согласно четырехстороннему заявлению, миссия должна была начать работу в октябре и действовать два месяца. Техническая часть миссии уже прибыла в Ереван.
|В Ереван прибыла делегация Палаты представителей США
|Классика английской драматургии займет театральные сцены Еревана: В столице открывается XVI международный Шекспировский театральный фестиваль
|Араик Арутюнян встретился с представителями парламентских политических сил Арцаха
|Мирзоян подчеркнул роль миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе с точки зрения предоставления объективной информации о ситуации странам ЕС
|Армянка из Гадрута признана одной из самых красивых замужних женщин Европы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Музей АРАРАТ ЕКЗ стал лауреатом престижной международной премии World Travel Awards
|Ардшинбанк предлагает своим клиентам цифровую карту Visa Digital.
|В Минобороны Армении ответили на вражеские угрозы
|Анкара может вновь прибегнуть к "футбольной дипломатии" в процессе нормализации отношений с Арменией
|Армянский дипломат: Азербайджан является геноцидным государством
|Переговоры между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Касым-Жомартом Токаевым
|Из Баку ответили Николу Пашиняну
|Папикян встретился с техническим персоналом гражданской миссии ЕС
|Министры иностранных дел Евросоюза согласовали отправку гражданской миссии в Армению
|Копыркин: В сегодняшней непростой международной обстановке отношения между Россией и Арменией проходят испытания на прочность
|Начальник Генштаба ВС РА принял членов гражданской миссии ЕС по технической оценке
|Мурад Папазян подал в суд на СНБ Армении
|Минобороны Армении организует бесплатные курсы боевой стрельбы для не служивших граждан
|Европейский дипломат: около 400 наблюдателей миссии ЕС будет развернуто на первом этапе на границе с Азербайджаном
|Вражеские силы продолжают провокации на передовой
|У Авиационного управления ВС РА новый глава
|Стал известен состав делегации Конгресса США, которая посетит Армении
|ВС Азербайджана вновь обстреливали армянские позиции на восточном участке границы
|Предложения и инициативы президента Tуркменистана на саммите «Центральная Азия – Россия»
|Президент РА: Нас ждут трудные решения, которые не удовлетворяют нашим пожеланиям
|СНБ Армении выявила еще один случай государственной измены
|Полузащитник футбольного клуба <Урарту-2> оказался в топ главных талантов мирового футбола
|Госдеп: Мы не видим усилий со стороны России по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
|Встреча Mинистра иностранных дел Tуркменистана с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ
|Human Rights Watch назвала убийство армянских пленных азербайджанскими военнослужащими отвратительным преступлением
|Путин: Отношения России с Украиной не повлияли на взаимодействие в СНГ
|Глава Совбеза РА встретился с членами европейской группы технической оценки для подготовки приграничной миссии ЕС
|Швейцарский депутат: ко всем агрессорам нужно относиться одинаково
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Алиев указал на посредническую роль России в прекращении боевых действий в ночь на 13 сентября и озвучил очередную порцию угроз в адрес Армении
|Араик Арутюнян: стремления властей Армении к долгосрочному миру не должно противоречить интересам армян Арцаха
|СНБ задержала следователя СК, подозреваемого в получении взяток в особо крупном размере
|Чавушоглу: Проекта договора между Анкарой и Ереваном не существует
|Боррель подтвердил полную приверженность ЕС содействию деэскалации между Ереваном и Баку
|Глава МИД Арцаха о диалоге Степанакерт-Баку и роли российских миротворцев в НКР
|Ереван ожидает от Баку конструктивной позиции
|КГД Армении изъял из оборота свыше 10 кг метамфетамина, рыночной стоимостью более $1 млн.
|Президент Турции не видит каких-либо проблем с реализацией так называемого Зангезурского коридора
|Официальный Баку обрушился с критикой на Эмманюэля Макрона
|<Уважают ли государства-участники СНГ границы, признанные в 1991-м году основополагающими документами СНГ?>: Пашинян на заседании глав Содружества
|Мирзоян и Боррель обсудили полномочия, деятельность и дислокацию гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе
|После получения карт минных полей Баку пытается обусловить возвращение пленных выяснением судеб пропавших без вести в Первой нагорно-карабахской войные: Премьер
|Мирзоян на встрече с Байрамовым и Лавровым подчеркнул необходимость вывода азербайджанских войск с суверенной территории РА
|Секретарь Совбеза Армении рассказал швейцарским парламентариям об азербайджанской агрессии
|Спикер НС РА: Мы опасаемся, что ОДКБ может уйти из региона
|Ущерб, нанесенный государству экономическими преступлениями, составил 32,6 млрд драмов - прокуратура
|Мнение: Сегодня я вижу Израиль с кровью на руках - кровью невинных армян
|Президент России пригласил лидеров Армении и Азербайджана провести в России встречу
|Президент России назвал неприемлемыми заявления главы Франции по Нагорному Карабаху
|Делегация Арцаха представила секретарю Совбеза Армении "красные линии" Степанакерта
|<Пюник>, проиграв <Жальгирису>, сохраняет шансы на выход в плей офф Лиги Конференций УЕФА
|В МИД России рассказали о повестке переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в Астане
|Лавров: Трехсторонние заявления на уровне лидеров России, Азербайджана и Армении - основа для урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Армяне, евреи, греки и курды США доктору Озу: В Конгрессе нет места отрицателям геноцида
|Читать больше
|Украинский аналитик: Турция - союзник, посредник или разрыв?
|В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Читать больше
|Глава МИД Арцаха: Нам не нужно выбирать между США и Россией, или любой другой страной
|<Страна для жизни>: Признание территориальной целостности Азербайджана не исходит из интересов Армении и Арцаха
|Алиев решил "интегрировать" армянское население Нагорного Карабаха путем деарменизиции Арцаха
|Давид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
|Никол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку
|Арман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона
|В 2023 году расходы госбюджета Армении на оборону увеличатся на 47,2% - депутат
|Спецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязать
|Кочарян: Не в наших национальных интересах, чтобы Россия вышла из войны ослабленной
|Экс-президент: Нас ожидают тяжелые, болезненные решения
|В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
|Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
|В Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБ
|МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано