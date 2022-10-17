Понедельник, 17 Октября 2022 11:35

АрмИнфо. Министерство обороны Армении организует курсы боевой стрельбы, для граждан не служившие в вооруженных силах.

Как сообщает пресс-служба МО РА, курсы будут включать теоретические и практические занятия по стрельбе с применением боевого оружия.

Первый этап будет проведен для жителей Еревана, списки будут составляться с 17 по 30 октября включительно. Приоритет участия в этом туре будет отдан женщинам.

На следующих этапах курсы будут проводиться и в регионах республики. Курсы бесплатные, для удобства участников они будут проходить по выходным дням (суббота и воскресенье), участники будут обеспечены питанием.

Для участия в курсах необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 010- 42-78-48 с понедельника по пятницу 09:00-18:00 или зарегистрироваться онлайн.