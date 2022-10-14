Пятница, 14 Октября 2022 15:16

АрмИнфо.Риторика официального Баку и другие азербайджанские источники после этого нападения показывают, что у Азербайджана есть намерения оккупировать больше территорий Армении, что необходимо предотвратить. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 14 октября в столице Казахстана Астане на заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян напомнил, что армянская сторона работает над нормализацией отношений с Азербайджаном. Он отметил значимость роли СНГ в этом контексте. <В процессе нормализации важна работа Комиссий по делимитации и пограничной безопасности, договоренность о формировании которых была достигнута в ходе трехсторонней встречи президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Сочи 26 ноября 2021 года>, - сказал армянский премьер.

Как указал Пашинян, по итогам встречи в Праге 6-го октября сего года с президентом Азербайджана при посредничестве президента Франции и председателя Европейского совета была достигнута договоренность о том, что в процессе делимитации стороны будут опираться на основополагающие документы СНГ, согласно которым бывшие административные границы советских республик стали государственными границами между уже независимыми странами, в том числе между Арменией и Азербайджаном. <Хочу обратить ваше внимание на то, что вышесказанное является важным фактором также с точки зрения нашей сегодняшней повестки, поскольку мы обсуждаем еще и вопрос об Обращении СНГ о предоставлении статуса наблюдателя при ОДКБ>, - отметил он.

По его словам, перед принятием решения важно определиться по следующим вопросам. <Признает ли ОДКБ государственные границы стран СНГ, установленные в 1991-м году основополагающими документами СНГ? Это важный вопрос, так как речь идет о зоне ответственности ОДКБ и, позвольте сказать, о функциональности самой организации. Если опираться на интерпретации, согласно которым между странами СНГ не существует границ, поскольку эти границы не делимитированы, это значит, что зона ответственности ОДКБ не определена, то есть ее не существует. А это размывает функционал ОДКБ>, - подчеркнул Пашинян.

Помимо этого, как считает глава армянского кабмина, очень важно четко ответить еще и на следующий вопрос: уважают ли государства-участники СНГ границы, признанные в 1991-м году основополагающими документами СНГ? Однозначный, утвердительный ответ на этот вопрос очень важен для стабильности и безопасности на пространстве СНГ, отметил премьер. Без четкого разъяснения этих вопросов, по его словам, принятие решения по обращению к ОДКБ для предоставления СНГ статуса наблюдателя является преждевременным.

Никол Пашинян подчеркнул, что эти вопросы получили для РА особенную остроту из-за недавней военной агрессии Азербайджана против Армении. <13 сентября Азербайджан начал ничем не спровоцированную военную агрессию против Армении. Используя тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и боевые БПЛА, вооруженные силы Азербайджана обстреляли 36 населенных пунктов в глубине суверенной территории Армении, в том числе города Горис, Джермук, Варденис, Капан, населенный пункт Гегамасар. Хочу четко отметить, что это не было приграничным или пограничным инцидентом или столкновением, а прямым, неоспоримым нападением на суверенитет и территориальную целостность Армении. Данная агрессия Азербайджана была обсуждена в Совете Безопасности ООН, большинство членов которого осудили противоправные военные действия Азербайджана. Агрессия также была осуждена мировым сообществом>, - указал премьер. Он отметил, что азербайджанское нападение было преднамеренно направлено против гражданского населения и объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры.

<Общее количество временно перемещенных лиц из Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей Армении составило более 7600 человек, в основном женщины и пожилые люди, а также 1437 детей и 99 инвалидов. Порядка 192 жилых домов, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение были частично или полностью разрушены. Было повреждено 7 объектов электроснабжения, 5 объектов водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост. Были обстреляны 2 машины скорой помощи, 4 частных автомобиля. Также было обстреляно Кечутское водохранилище. В результате агрессии число жертв и пропавших без вести на данный момент превысило 210 человек, из них 3 мирных жителя погибли и 2 мирных жителя пропали без вести. Ранено 293 военнослужащих и 8 мирных жителей. Число пропавших без вести военнослужащих составляет 28 человек. Самой азербайджанской стороной были распространены шокирующие видеоматериалы пыток, нанесения увечий попавшим в плен лицам и телам уже погибших военнослужащих, о многочисленных случаях внесудебных расправ, убийств и жестокого обращения с армянскими военнопленными, а также об унижающем достоинство обращении с телами погибших. Тела армянских женщин- военнослужащих были изувечены с особой жестокостью, а затем <гордо> сняты на видео азербайджанскими военнослужащими. Эти видеоматериалы о явных военных преступлениях и преступлениях против человечности распространяются и удостаиваются высокой оценки ряда азербайджанских пользователей социальных сетей.

Несомненно, совершение таких неописуемых зверств является прямым следствием многолетней политики насаждения со стороны политического руководства армянофобии и вражды в азербайджанском обществе>, - сказал премьер.

Он подчеркнул, что риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким, особенно с учетом того, что Азербайджан продолжает последовательно нарушать режим прекращения огня, пытаясь приписать свои провокационные действия армянской стороне. Еще одним фактором дальнейшей эскалации может стать неадекватная реакция на сложившуюся ситуацию со стороны региональных организаций по безопасности, вызвавшая очень острые вопросы в армянском обществе>, - заявил премьер-министр Армении.