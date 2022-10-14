Пятница, 14 Октября 2022 14:19

АрмИнфо.Обмен мнениями по разработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном и урегулированию нагорно- карабахского конфликта состоялся между главами МИД Армении, России и Азербайджана Арарата Мирзояна, Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова на встрече в Астане.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, коснулись работ, проводимых в рамках комиссий по делимитации и пограничной безопасности, а также в направлении разблокирования экономических связей и транспортных инфраструктур в регионе.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость вывода азербайджанских войск с суверенной территории РА, незамедлительного освобождения всех армянских военнопленных и безоговорочного соблюдения режима прекращения огня. Была отмечена важность внедрения международных механизмов мониторинга и контроля пограничной ситуации в целях предотвращения новых агрессий.

Напомним, что встреча прошла по инициативе российской стороны.