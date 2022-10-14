Пятница, 14 Октября 2022 12:04

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления главы Франции Эммануэля Макрона по Карабаху.

<Россия всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе. Я с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции по поводу результатов встречи 6 октября. Считаю, что эти заявления, в которых отсутствует понимание самого хода конфликта и позиций сторон, прозвучали некорректно и неприемлемо", - сказал Путин на саммите СНГ в узком составе.

Он добавил, что, возможно, они еще обсудят это с президентом Франции. "В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него", - подчеркнул Путин.

Напомним, что в эфире программы <Событие> на телеканале France-2 президент Франции заявил, что Россия использовала этот конфликт, который насчитывал несколько десятилетий, и она вмешалась в этот конфликт. <Она явно играла в игру Азербайджана, при соучастии Турции, и вернулась туда, чтобы ослабить Армению, которая еще недавно была страной, к которой она была близка. И видите, то, что там происходит, это дестабилизирующий маневр России, которая на Кавказе стремится создать беспорядок, чтобы ослабить и разделить нас всех",- подчеркнул Макрон. При этом он добавил, что сегодня Франция обладает посреднической силой, и она это искренне использовала в ночь с четверга на пятницу (6 октября в Праге - ред.). "И мы не отпустим армян и Армению", - резюмировал Макрон.