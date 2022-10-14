Пятница, 14 Октября 2022 12:02

АрмИнфо.Делегация во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном в эти дни находится в Армении и проводит встречи с высшим политическим руководством Армении. Об этом говорится в сообщении парламента Арцаха.

При этом в арцахском законодательном органе сообщили, что в ходе встреч обсуждаются вопросы, связанные с карабахско-азербайджанским конфликтом, последними региональными событиями и внутриармянскими отношениями.

"13 октября, делегация Арцаха под руководством председателя НС Артура Товмасяна встретилась с секретарем Совета безопасности РА Арменом Григоряном и обсудила вопросы, связанные с вышеуказанными проблемами.

Делегация Арцаха представила секретарю Совета Армении официальную позицию Степанакерта.

Делегация Арцаха подчеркнула, что любая попытка рассматривать будущее Арцаха в составе Азербайджана является "красной чертой" для Арцаха, подчеркнув, что Арцах по- прежнему привержен возобновлению переговорного процесса в формате Минской группы ОБСЕ с участием официального Степанакерта", - говорится в сообщении НС НКР.

Примечательно, что в сообщении Совбеза РА отмечалось, что на встрече Армен Григорян представил подробности продолжающегося переговорного процесса по всем направлениям, затем стороны обменялись мнениями и представили оценки относительно ситуации с безопасностью, создавшейся вокруг Армении и Нагорного Карабаха.