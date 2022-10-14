Пятница, 14 Октября 2022 11:14

АрмИнфо. Трехсторонние заявления, достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении, закладывают основу для урегулирования всех аспектов отношений между Ереваном и Баку, установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 14 октября в Астане в ходе вступительного слова на встрече с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

"Рад вас приветствовать в гостеприимной Астане. Здесь проходят мероприятия по разным направлениям. Это позволяет нам "на полях" международных встреч осуществлять контакты по региональной проблематике, в том числе по отношениям между нашими близкими друзьями - Арменией и Азербайджаном, в контексте договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, эти заявления, подписанные на высшем уровне, закладывают основу для урегулирования всех аспектов отношений между Арменией и Азербайджаном, установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

"Отдельная тема - согласование мирного договора в дополнение к договоренностям о разблокировании экономических и транспортных коммуникаций, о проведении делимитации посредством создания двусторонней комиссии между Азербайджаном и Арменией при консультативном содействии российской стороны", - резюмировал Лавров