Четверг, 13 Октября 2022 19:28

АрмИнфо.МИД России считает заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы использует нагорно-карабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа, вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с высказываниями французского лидера.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон в эфире France 2, коснувшись сентябрьской агрессии Азербайджана, обвинил Россию в использовании конфликта в пользу Азербайджана. "Россия использовала этот конфликт, который насчитывал несколько десятилетий, и она вмешалась в этот конфликт. Она явно играла в игру Азербайджана, при соучастии Турции, и вернулась туда, чтобы ослабить Армению, которая еще недавно была страной, к которой она была близка. И видите, то, что там происходит, это дестабилизирующий маневр России, которая на Кавказе стремится создать беспорядок, чтобы ослабить и разделить нас всех>, - подчеркнул Макрон.

<Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ. Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль>, - считают в российском МИД-е.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в отличие от Франции, <которая даже в периоды обострений между Баку и Ереваном ограничивалась стандартными призывами к миру, Россия в практическом плане содействовала урегулированию конфликта>. <Наша страна внесла решающий вклад в подписание трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., которое положило конец кровопролитию. Размещенный в соответствии с указанной договоренностью миротворческий контингент остается гарантом безопасности в регионе. Миротворцы эффективно предотвращают инциденты в зоне своей ответственности, помогают налаживать мирную жизнь - доставлять гуманитарную помощь, восстанавливать инфраструктуру. При их содействии 53 тыс. беженцев вернулись домой, передано более 2 тыс. тел погибших, возвращено в общей сложности 146 удерживаемых лиц, обезврежено свыше 25 тыс. взрывоопасных предметов>, - напомнила Захарова.

Она подчеркнула, что именно Россией запущена работа по комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном. При российском участии продолжаются активные усилия по продвижению мирной повестки на основе заявлений лидеров трех стран от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. В частности, предпринимаются шаги по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, заключению мирного договора, налаживанию диалога по линии общественности и экспертов.

<Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе>, - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.