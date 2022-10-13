Четверг, 13 Октября 2022 12:53

АрмИнфо.С самых первых минут эскалации Соединенные Штаты продемонстрировали активное участие, и один из первых телефонных разговоров премьер-министра РА был с госсекретарем Блинкеном, и Соединенные Штаты оставались вовлеченными в течение всего этого периода.

Об этом 12 октября в эфире Общественной телевидения заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на уточнение, о чем он говорил с главой администрации президента Азербайджана в Нью-Йорке.

"Первую встреча состоялась на уровне глав МИД Армении и Азербайджана по инициативе госсекретаря Энтони Блинкена. Затем советник президента США по безопасности Джейк Салливан организовал встречу между мной и помощником президента Азербайджана, где мы в основном обсудили ряд вопросов, касающихся отношений между Арменией и Азербайджаном, а также проблему Нагорного Карабаха.

Что касается проблемы Нагорного Карабаха, основная повестка заключалась в том, как мы можем создать международный механизм, чтобы Нагорный Карабах и Азербайджан обсуждали безопасность и права армян, проживающих в Нагорном Карабахе", - сказал он.

При этом он добавил, что Ереван надеется, что в процессе станет возможным сформировать этот международный механизм, чтобы была возможность для проведения дискуссий между Нагорным Карабахом и Азербайджаном по вопросам прав и безопасности.

По словам, Григоряна, также обсуждалась дорожная карта мирного соглашения, график которого определен - до конца года иметь мирный договор, а также делимитаци..

"То есть у нас до конца года должно быть мирное соглашение, и была еще договоренность о том, что до конца года произойдет делимитация, то есть мирное соглашение и делимитация взаимосвязаны. "Это имело место, поскольку Армения обеспокоена тем, что после заключения мирного договора Азербайджан может использовать так называемую недемилитаризованную границу как предлог для нападения на Армению, поэтому этот вопрос обсуждался. На повестке дня также полный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении", - сказал он, еще раз напомнив, что это вопрос также на днях обсуждался с Блинкеном, и США продолжают также настаивать на полном выводе азербайджанских ВС с территории РА.

"Мы также обсудили снятие блокады, и здесь важным вопросом является то, что снятие блокады в Армении и регионе, а также в Азербайджане будет происходить на основе принципа взаимности. Вы знаете, что позиция Армении по-прежнему заключается в том, что мы не будем обсуждать ни один вопрос, имеющий коридорную логику, и мы продолжаем настаивать на том, чтобы снятие блокады происходило на основе принципов суверенитета и взаимности", - сказал Григорян.

По словам секретаря Совбеза на повестке также был вопрос военнопленных. "Обсуждалось возвращение армянских военнопленных. 17 плененных во время последней агрессии, возвращены. Мы также ожидаем возвращения 33 подтвержденных армянских пленных", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что подразумевается под международными механизмами по обеспечению прав армянского населения Нагорного Карабаха, он отметил, что это следующий этап, и сначала нужно понять, как они будут работать.

Мирный договор и делимитация

В ответ на вопрос о мирном договоре, Григорян подтвердил, что есть договоренность, до конца года провести делимитацию и подписать минный договор. "По большому счету граница Армении и Азербайджана была делимитирована в 1929 году. Этот процесс Армения, Азербайджан и Грузия прошли в геополитических условиях тех времен и можно сказать, что процесс делимитации между РА и Ар завершен. Здесь осталось прийти к обоюдному согласию, что мы принимаем это за основу, что граница между Арменией и Азербайджаном именно эта граница и обеспечиваем территорию Армении в 29 800 квадратных км, и продолжаем двигаться вперед", - сказал он.

На вопрос, являются ли это принятыми принципами, Армен Григорян ответил, что принято, что они должны реализовать мирное соглашение и делимитации до конца года. "Пока нет ясности по механизмам, но есть понимание, что надо двигаться в этом направлении", - добавил секретарь Совбеза.

Диалог Арцах-Азербайджан

На замечание ведущего, что есть утверждения, что заявления о необходимости налаживания прямого диалога между Баку и Степанакертом является свидетельством того, что Армения "умыла руки" по этому вопросу, Григорян заверил, что это ложные утверждения. В этом ключе он отметил, что именно Армения сегодня ведет работы в этом направлении. По его словам велись переговоры и с Нагорным Карабахом по этому вопросу. "И я считаю, что это наилучший путь для обсуждения того, какие нам нужны решения", - сказал он.

Вместе с тем, армянский чиновник заверил, что мирный договор - это один процесс, создание международного механизма урегулирования нагорно-карабахской проблемы - другой.

На вопрос, согласны ли стороны идти по этому пути, секретарь Совбеза ответил, что их восприятие таково, что они движутся в этом направлении. "Если не будет изменений в дополнительных подходах, мы должны двигаться в этой логики", - сказал он, напомнив об азербайджанских предложениях по мирному соглашению, где также есть пункт по деблокаде.

Коснувшись развернутых предложений азербайджанской стороны по мирному договору, Григорян сказал, что глава МИД Армении получил эти предложения в Женеве. "В настоящее время мы работаем над этим предложением, и я надеюсь, что вскоре мы ответим на эти предложения, и будет возможность встретиться и обсудить эти предложения", - сказал он.

Григорян отметил, что расширенные предложения азербайджанской стороны укладываются в логику ранее представленных 5 принципов. В них есть вопрос о деблокаде, однако нет упоминаний про Нагорный Карабах, поскольку мирным договором нормализуются армяно-азербайджанские отношения. Он еще раз отметил, что для Армении нет неприемлемых пунктов в предложениях Азербайджана.

При этом Григорян не дал внятного ответа на вопрос, что армянская сторона подразумевает "под механизмами обеспечения прав и гарантий армян Нагорного Карабаха", заявив, что международное сообщество всегда понимало, что Армения может продвинуться вперед в переговорах, если будет уверена в гарантиях прав и безопасности всех армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Комментируя заявление официального представителя МИД России Захаровой о том, что российское предложение является более

сбалансированным для сторон, секретарь Совбеза сказал, что нужно понять, принимает ли Баку эти предложения, чтобы могли двигаться вперед.

"Россия присутствует в регионе, и цель их присутствия - обеспечение стабильности и безопасности. Мы видим, что с мая прошлого года Азербайджан осуществил как минимум 3 крупномасштабные атаки, и я не думаю, что госпожа Захарова не хочет гарантий безопасности для Армении, и они неоднократно говорили, что заинтересованы в безопасности и стабильности. И по этой причине мы приглашаем Европейский союз, чтобы присутствовать и зафиксировать, кто первым напал, и иметь возможность обеспечить стабильность и, кроме того, вывести азербайджанские войска с территории Армении. Ереван продолжает работать в этом направлении, и мы будем работать со всем странами, которые попытаются поддержать этот процесс", - сказал он.

На вопрос, какие есть новости от ОДКБ, Григорян ответил, что новостей нет. "У нас нет новостей о том, что ОДКБ готовит реальные шаги по принуждению Азербайджана к уходу с суверенной территории Армении. Я думаю, что в ОДКБ уже в курсе, какие заявления делает Азербайджан в европейских столицах по поводу ОДКБ, я думаю, что ОДКБ стоит серьезно задуматься об этом", - сказал он, добавив, что они все еще ждут ответа ОДКБ.