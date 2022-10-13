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 Четверг, 13 Октября 2022 12:52
Наира Бадалян

Строительство новой станции метро <Ачапняк> в Ереване начнется в 2024 году

Строительство новой станции метро <Ачапняк> в Ереване начнется в 2024 году

АрмИнфо.Строительство новой станции метро <Ачапняк> в Ереване начнется в 2024 году, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 октября на заседании кабмина.

По его словам, на завершающей стадии находятся работы первого этапа проектирования.  <Согласно плану, в конце 2023 года будем иметь готовый проект и возможность объявить тендер на строительство станции метро>, - заявил Пашинян.

Министр территориального развития и инфраструктур Гнел Саносян, в свою очередь, отметил, что сам проект строительства охватывает 3 этапа. Первый этап предполагал геологические, природоохранную и иную экспертизы, возможно уже в октября ереванская мэрия выплатит проектировщику причитающиеся ему 545 млн драмов. На реализацию второго и третьего этапов отводится еще 300 дней. Весь проект оценивается в 1 млрд 848 млн драмов.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на мэрию Еревана сообщала, что в 2021 году в рамках первого этапа был объявлен тендер на составление проектно-сметной документации.  Финансирование было обеспечено компенсированными в рамках уголовного дела средствами.  Еще 28 апреля с.г. на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что начался практический этап строительства станции метро "Ачапняк". Изначально планировалось, что правительство должно профинансировать строительство. Однако в рамках одного из уголовных дел городскому бюджету был возмещен ущерб в размере около 850 млн драмов (около $1,8 млн). В ходе обсуждений, по словам премьера, было решено, что сумма на первом этапе, 750 млн драмов, будет направлена на эти цели. Общая стоимость проекта может составить около $50 млн.

В конце ноября 2021 года сообщалось, что ведущая российская компания "Метрогипротранс" выиграла объявленный мэрией Еревана тендер на проектирование станции метро "Ачапняк" в одноименном административном районе армянской столицы.  Предварительный вариант проекта, как говорил экс-мер Еревана Айк Марутян, предполагает строительство моста через Раздан (река - ред.) только для метрополитена, "Метрогипротранс" предлагает построить также второй "этаж" - для автомобилей и пешеходов. Было заявлено, что предпочтительнее строительство подземной станции метро, поскольку она намного удобнее для людей, пользующихся метро, и позволяют развивать различные инфраструктуры.

Председатель совета директоров "Метрогипротранс" Валерий Абрамсон предложил правительству Армении также проект развития метро стоимостью 500 миллионов долларов США. "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) готово поддержать программу на выгодных условиях. На эти средства мы сможем модернизировать инфраструктуру старого метро, а также спланировать те участки города, в сторону которых станции могут быть расширены",- сказал Абрамсон.

Сообщалось, что в случае одобрения кредитного соглашения с ЭСКАР, строительные работы продлятся порядка 1,5 лет. По плану городских властей, путь до новой станции метро протяженностью 525 метров должен проходить через туннель, строительство которого началось еще во времена СССР и осталось незавершенным.  Тогда осталась недостроенной станция Ачапняк, в проекте - ее продолжение от района Давиташен на северо-западной окраине города. 

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