Среда, 12 Октября 2022 19:00

АрмИнфо. Есть много вопросов, относительно которых Армения хочет услышать позицию РФ. Об этом 12 октября в Астане в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Мы всецело привержены трем трёхсторонним заявлениям лидеров наших государств, мы ценим личный вклад президента (Владимира) Путина и России в установление мира и нормализацию отношений с Азербайджаном. Параллельно этому мы видим, что азербайджанский аппетит только растет, речь идёт не только о Нагорном Карабахе, хотя там проблемы не решены, но и суверенных территориях Республики Армения. Армения, как вы сказали, стратегический партнёр России,- ожидает четкой позиции Российской Федерации", - заявил глава МИД Армении, которого цитирует РИА Новости.

Арарат Мирзоян отметил, что этот вопрос обсуждался на сессии Совета безопасности ООН, "и там некоторые страны, с которыми нет длительной истории дружбы и стратегического партнёрства, выступили с заявлениями, которые более объективно и четко отражают ситуацию, которая сложилась на армяно-азербайджанской границе". "События проходят интенсивно, переговоры проходят в интенсивном режиме. Есть очень много сторон, которые предлагают свои посреднические усилия, подходы, площадки. Нам очень важно знать по этим вопросам позицию России, мы хотим чувствовать спину России и двигаться дальше по нормализации армяно-азербайджанских отношений в духе трёхсторонних договоренностей, мы к этому готовы", - подчеркнул армянский министр.

В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что Россия готова вносить вклад в реализацию трёхсторонних заявлений лидеров РФ, Армении и Азербайджана и обсуждать, что нужно сделать для их скорейшей реализации.

"Мы безусловно хотим сегодня обсудить, как обстоят дела в ваших переговорах с Азербайджаном. Я знаю, что были контакты в Европе совсем недавно, СМИ полнятся различными слухами и предположениями. Конечно, было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы ещё сделать, чтобы три трёхсторонних заявления лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее", - сказал Лавров

Он отметил, что для нормализации многое уже сделано, в том числе по вопросам разблокирования транспортных связей, есть "намётки" по вопросам делимитации границ. "Полная нормализация отношений между нашими близкими соседями и друзьями полностью отвечает нашим интересами, готовы вносить свой вклад в этот процесс", - добавил российский министр.