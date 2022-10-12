Среда, 12 Октября 2022 17:18

АрмИнфо. В Астане проходит встреча министров иностранных дел Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Добавим также, что как ранее сообщало МИД РА, по инициативе российской стороны, 14 октября в Астане планируется проведение трехсторонней встречи министра иностранных дел Армении, России и Азербайджана, Арарата Мирзояна, Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова соответственно.