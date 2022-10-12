Среда, 12 Октября 2022 13:26

АрмИнфо. Генеральная прокуратура РА изучила информацию, распространенную сегодня Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и публикации, имеющиеся в различных средствах массовой информации. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры РА.

"Учитывая, что в публикации содержались сведения, свидетельствующие о явном преступлении, Генеральная прокуратура направила их в Следственное управление СНБ РА с указанием решить вопрос об инициировании уголовного производства ", - отметили в Генпрокуратуре.

При этом ведомстве добавили, что Генпрокуратура, используя правовые инструменты, в том числе Международный институт взаимопомощи, будет последовательно раскрывать обстоятельства обнародованных сведений в полном объеме.

"Будет предоставлена дополнительная информация о результатах", - резюмировали в ведомстве.

Как ранее сообщало АрмИнфо, ФСБ РФ раскрыло имена организаторов подрыва Крымского моста. Согласно ведомству Федеральная служба безопасности задержала восьмерых соучастников подготовки теракта.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", - говорилось в сообщении.

В ФСБ добавили, что в настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении (Терчанян Артур, 1985 г.р.), участвовавшие в подготовке преступления.