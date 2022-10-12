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АрмИнфо. Генеральная прокуратура РА изучила информацию, распространенную сегодня Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и публикации, имеющиеся в различных средствах массовой информации. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры РА.
"Учитывая, что в публикации содержались сведения, свидетельствующие о явном преступлении, Генеральная прокуратура направила их в Следственное управление СНБ РА с указанием решить вопрос об инициировании уголовного производства ", - отметили в Генпрокуратуре.
При этом ведомстве добавили, что Генпрокуратура, используя правовые инструменты, в том числе Международный институт взаимопомощи, будет последовательно раскрывать обстоятельства обнародованных сведений в полном объеме.
"Будет предоставлена дополнительная информация о результатах", - резюмировали в ведомстве.
Как ранее сообщало АрмИнфо, ФСБ РФ раскрыло имена организаторов подрыва Крымского моста. Согласно ведомству Федеральная служба безопасности задержала восьмерых соучастников подготовки теракта.
"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", - говорилось в сообщении.
В ФСБ добавили, что в настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении (Терчанян Артур, 1985 г.р.), участвовавшие в подготовке преступления.
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|В Армении порядка 28% граждан являются заядлыми курильщиками, свыше половины из которых - мужчины
|Секретарь Совбеза Армении и представитель НАТО обсудили возможности расширения сотрудничества
|Генпрокуратура Армении поручила СНБ инициировать производство по факту участия гражданина РА в подрыве Крымского моста
|Мэрия: На улице Христофора с 12 октября восстановлено двустороннее движение
|Тойво Клаар: Евросоюз занимает хорошую позицию в направлении содействия нормализации азербайджано-армянских отношений
|Минобороны Армении изучает новое видео о пытках армянских военнопленных
|Мар Ава: В ходе 44-дневной войны представители ассирийской общины также принимали участие в защите Родины
|Замминистра: до 2026 года вовлеченность детей в систему дошкольного образования будет доведена до 88%
|Госдеп: США продолжат усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Оппозиционер: Вопреки всем требованиям Армия обороны Арцаха должна укреплять свои оборонные возможности
|Tегеран готов быть посредником в отношениях между Ереваном и Баку - экс-глава МИД Ирана
|Глава МИД ИРИ: Тегеран выступает против любого изменения границы или геополитического статуса региона
|МО РА: Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям
|Глава МИД Франции: Работаем над созданием миссии ОБСЕ по установлению фактов после боестолкновений между Арменией и Азербайджаном
|Правительство Армении и Фонд <Барзани> окажут помощь езидам лагеря Шейхан
|Докладчик ПАСЕ: Недопустимо, чтобы одна страна вторгалась на суверенную территорию другой
|Никол Пашинян провел встречу с главами внепарламентских политсил Армении
|В МИД обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и НАТО
|Сильвен Тессон: "Этой зимой я предпочитаю немного померзнуть с армянами, чем быть согретым азербайджанцами"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Москва обвинила Брюссель в попытках любыми способами вклиниться в посреднические усилия России на Южном Кавказе
|МИД: Посольство Армении в Киеве продолжает работу
|В Иране назвали стратегические цели США на Южном Кавказе
|Армянский депутат в ПАСЕ: Принесение демократических свобод в жертву геополитическим интересам и доступу к энергоресурсам Каспия стало "новой нормой"
|Постпред Армении в ЮНЕСКО рассказал об агрессии Азербайджана против Армении
|ЕСПЧ установил нарушение права на жизнь по делу "Ашот Малхасян против Армении"
|Послы ЕС согласились направить в Армению гражданскую миссию
|EFSE предоставил АраратБанку пятилетнюю кредитную линию в размере 10 миллионов долларов США
|Оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса впервые выступит в Армении
|Генсек СЕ потребовала от Азербайджана информации относительно внесудебной казни армянских военнослужащих
|Четвертый Глобальный форум "Против преступления геноцида" пройдет в Ереване
|Вражеские силы продолжают провокации на армяно-азербайджанской границе
|Папикян на встрече с Дюмон поблагодарил правительство Франции за осуждение агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении
|Дашнакцакан Герасим Варданян останется под арестом
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Землетрясение в Иране ощутили жители Сюникской области Армении
|Блинкен призвал Алиева продолжить шаги для поддержки мирного процесса
|Пашинян и Блинкен обсудили судьбу народа Нагорного Карабаха и армяноазербайджанский мирный договор
|Ереван и Париж обсудили вопросы, связанные с мирным договором между Арменией и Азербайджаном и урегулированием карабахского конфликта
|Матвиенко Симоняну: Поддерживаем стремление Еревана по-союзнически решать возникающие вопросы
|Омбудсмен Армении приняла делегацию из Франции
|МО РА: Минобороны Азербайджана уже второй раз за сутки распространяет дезинформацию
|Во всемирной паутине появился документ, касательно обсуждений между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне
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