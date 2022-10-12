Среда, 12 Октября 2022 11:30

АрмИнфо. Минобороны Армении изучает новое видео о пытках армянских военнопленных. Об этом сообщил пресс-секретарь МО РА Арам Торосян.

Накануне, азербайджанскими пользователями в сети было распространено видео с кадрами пыток раненных армянских военнослужащих, по всей видимости, снятый во время сентябрьской агрессии Азербайджана.

Американская журналистка Линдсей Снелл, реагируя на данное видео, в своем микроблоге в Twitter написала, в частности: "Еще одно ужасное видео азербайджанских солдат, пытающих армянских военнопленных, для того, чтобы политики ЕС выразили в Twitter свою глубокую озабоченность по поводу добычи газа в Азербайджане на фоне встреч с Алиевым".

При этом она отметила, что у одного из мучителей турецкий акцент.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц. В Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что возбудили уголовное дело по факту, а потом заверили, что видео фейк. Иного в прочем от азербайджанской стороны и не ожидалось.