Вторник, 11 Октября 2022 17:46

АрмИнфо.Иранское издание Mehr выпустил аналитический материал под заголовком: "Какие стратегические цели преследует Америка в регионе Южного Кавказа?".

Аналитики издания напоминают, что после распада Советского Союза в 1990-х годах новые независимые республики Южного Кавказа стали местом геополитического соперничества между тремя региональными державами - Россией, Ираном и Турцией.

"С тех пор самой большой проблемой безопасности между Азербайджанской Республикой и Арменией был спор о принадлежности Нагорно-Карабахского региона. Хотя ООН и международные организации считали этот регион частью территории Азербайджана, границы этого региона оставались нетронутыми в течение последних трех десятилетий из-за внутренней слабости турок и зависимости Еревана от Москвы. С усилением поддержки со стороны внерегиональных правительств и постепенным ростом экономики Азербайджана, особенно после открытия газовых месторождений, геополитическое значение этого региона удвоилось, и внерегиональные игроки открыли свои двери в бассейн Каспийского моря. В такой ситуации Анкара и Тель-Авив, усилив свою политическую, военную и силовую поддержку Бакинской Республики, создали основу для активизации напряженности в регионе и победы азербайджанцев в карабахской войне в 2020 году", - отмечают авторы публикации.

Вместе с тем обращается внимание на тот факт, что несмотря на "отвоевание карабахского региона у Армении", продолжающиеся военные действия Азербайджана указывают на более крупный проект для кавказского региона.

В этом ключе напоминается, что в своих последних заявлениях президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал "Карабах и Зангзорский коридор" двумя национальными целями Азербайджана.

"Также Баку объявил, что признает границы 1919 года. Эти заявления означают план Азербайджана оккупировать юг Армении и перерезать границу между Ираном и Арменией (ворота в Европу). В таких условиях визит саудовских официальных лиц в Баку вместе с сионистскими и турецкими официальными лицами свидетельствует об опасных передвижениях на северо-западных границах нашей страны. На прошлой неделе министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан посетил Азербайджан и встретился с Ильхамом Алиевым. Конечно, он был не единственным путешественником в Баку. В последние дни эту страну также посетили министр обороны Турции Хулуси Акар и сионистский военный министр Бенни Ганц", - добавляют иранские аналитики.

Констатируется, что визит Бенни Ганц в Баку проходил на фоне серьезных инвестиции государственно-частного сектор сионистского режима в области передачи новых технологий, создания промышленных центров, туризма и продажи Азербайджану наступательно-оборонительного оружия, такого как противоракетные системы и беспилотники.

При этом аналитики издания отмечает, что с другой стороны, Азербайджан стал крупным экспортером нефти для израильского режима и превратил свою территорию в место для шпионажа и планирования диверсий против Ирана. "Участвуя в проекте Баку-Джейхан, и ежегодно отдавая Баку и Тбилиси по 24 миллиона долларов для передачи энергии в Средиземное море, Тель-Авив в настоящее время обеспечивает 30% своей потребности в нефти из Азербайджана. В отношениях с Баку сионистский режим стремится создать у границ Ирана военно-разведывательную базу, стимулировать пантюркистские движения для влияния на азербайджаноязычные провинции Ирана, перерезать коридорное сообщение Тегерана с Европой, разграбить углеводородные ресурсы Ирана", - говорится в публикации.

Еще одним визитером был министр обороны Турции Хулуси Акар, отмечается в аналитике, и указывается, что в ходе посещения Баку последний заявил, что "Армения должна прекратить военные действия и нарушения режима прекращения огня и сосредоточиться на мирных переговорах".

"Эти заявления сделаны в то время, когда в последние недели азербайджанская армия начала политику захвата деревни за деревней в южных районах Армении и, похоже, стремится оккупировать территорию Сюника. На прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились в Праге на беспрецедентной встрече.

Некоторые армянские источники считают, что Пашинян пошел на попятную против требований Баку, и давление по вопросу возможности запуска так называемого Зангезурского коридора было усилено. Между тем, в своих предыдущих заявлениях премьер-министр Армении отрицал разрешение на создание коридора для Азербайджана и говорил о сопротивлении эксцессам Баку.

Похоже, визит Нэнси Пелоси в Ереван и усилия Америки по созданию маршрута переброски энергоресурсов с Каспийского моря на европейский континент в разгар украинского кризиса сыграли серьезную роль в изменении мнения Пашиняна", - говорится в аналитике издания.

При этом также отмечается стремление Саудовской Аравии посредствам расширения двусторонних отношений с Баку усилить этнические и сепаратистские течения в политической географии Ирана, усилить салафитские террористические группировки, лишить Тегеран геополитических преимуществ в регионе.

"Создается впечатление, что Тель-Авив и Эр-Рияд стремятся расширить свое сотрудничество в области обороны и безопасности на северных границах Ирана из-за наличия общего врага. Наблюдая за внутренними событиями в Иране, эти две стороны могут стремиться активизировать пантюркистское движение и сепаратистские узлы на границах нашей страны. Ранее Саудовская Аравия и израильский режим тесно сотрудничали в поддержке этнических групп среди курдов, арабов и белуджей", - полагают иранские аналитики.

Вместе с тем констатируется, что в разгар эскалации кризиса между Баку и Ереваном, визит в прошлом месяце спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению говорит о плане и стратегических целях Вашингтона в регионе Южного Кавказа.

"Первая цель активного участия американцев в конфликтах в кавказском регионе - расширение сферы влияния НАТО в этом регионе. После Грузии, Альянс надеется закрепиться в Баку и Ереване. Несомненно, игнорирование Россией военно-безопасных пактов с Арменией и поражение этой страны в карабахской войне создадут веский повод для стремления государственных деятелей этой страны повернуться к Западу. Вторая цель присутствия Америки в кавказском регионе - завершение энергетического коридора от Каспийского моря до юга Европы. Несомненно, углеводородные ресурсы этого региона могут частично снизить давление России на европейский континент", - полагают аналитики.

Вместе с тем, добавляется, что наступление холодов на европейском континенте и потребность региона в углеводородных ресурсах, беспорядки внутри Ирана и сосредоточенность России на войне на Украине и игнорирование событий в Кавказском регионе - переменные, которые могут подтолкнуть Баку и его союзников к началу военных действий на южных границах Армении - захвата Сюникской области и создание Зангезурского коридора.

"С открытием Генерального консульства Ирана в Сюнике, Баку был направлен сигнал о том, что Тегеран не позволит никакому

региональному или внерегиональному актору изменить свои международные границы и поставить под угрозу свои национальные интересы. Учитывая развитие событий на местах и мониторинг событий в этом регионе со стороны иранских вооруженных сил, кажется, что рациональные действия со стороны оси Туран заключаются в прямых переговорах с Тегераном и учете геополитико- экономических соображений Ирана", - подытожили авторы статьи