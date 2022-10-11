Вторник, 11 Октября 2022 11:13

АрмИнфо. Разногласия между государствами- членами Совета Европы должны решаться мирным путем и посредством переговоров. Об этом говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович- Бучич главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

"Я благодарна за нашу встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которых мы смогли обсудить различные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как уже упоминалось в моем заявлении от 13 сентября 2022 года, а также в ходе нашей встречи, разногласия между государствами-членами Совета Европы должны решаться мирным путем, посредствам переговоров. Недавние прямые контакты между высшим руководством вашей страны и Армении были многообещающими и должны быть продолжены", - отметила генсек СЕ.

Вместе с тем она подчеркнула, что Совет Европы готов оказать помощь в усилиях по примирению, которые способствуют достижению мирного урегулирования.

"Мы продолжаем призывать как Армению, так и Азербайджан активизировать усилия для решения всех вызывающих напряженность вопросов, в том числе поднятых в Вашем письме, мирным путем и путем диалога", - отметила Мария Пейчинович-Бучич.

Принимая во внимание полученные в последнее время тревожные и шокирующие сообщения, продолжила она, считаю своим долгом запросить у вашего министерства подробную и точную информацию о мерах, принятых властями Азербайджана в отношении обвинений в соответствии со статьями 2 и 3 Европейской конвенции о правах человека.

"Я имею в виду недавние видеоматериалы, якобы изображающие крайнее насилие в отношении армянских военнопленных, включая внесудебные казни. Информируем вас, что Совет Европы будет очень внимательно следить за этим вопросом в соответствии с мандатом, предусмотренным Европейской конвенцией о правах человека, для обеспечения полное соблюдение стандартов Организации", - резюмировала Генсек СЕ.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц. В Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что возбудили уголовное дело по факту, а потом заверили, что видео фейк. Иного в прочем от азербайджанской стороны и не ожидалось.