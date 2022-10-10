Понедельник, 10 Октября 2022 20:51

АрмИнфо. В Тг-канале "Силовики" опубликован документ, который, по утверждению канала обсуждался 27 сентября 2022 года в Вашингтоне (скорее всего, судя по дате, между секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном и помощником президента Алиева Хикметом Гаджиевым).

Согласно источнику, этот документ стал ключевой темой разговора и в Праге между лидерами Армении, Азербайджан и Турции.

Итак, согласно англоязычному документу под заголовкам: "Обязательства сторон на трехсторонних переговорах", стороны обязались следующее:

"Министры иностранных дел сторон начнут ограниченные по срокам переговоры по подготовке и окончанию текста мирного договора к концу календарного года.

До конца текущего года, параллельно с переговорами относительно мирного договора, представители комитета по делимитации должны завершить делимитацию армяно- азербайджанской границы.

Правительство Азербайджана назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха и проведет обсуждение прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. Представители обеспечат прозрачность обсуждений международному сообществу. Стороны так же будут совместно обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также для обеспечения защиты группы меньшинств в Нагорном Карабахе.

Стороны обязались продолжать участвовать в обсуждениях по установлению маршрута обеспечения наземной связи Азербайджана с Нахиджеваном, включая взаимный доступ для Армении через территорию Азербайджана.

Все задержанные, во время насилия в сентябре 2022 года, должны быть освобождены без предварительных условий в ближайшие дни".

Кроме того, в качестве организатора обсуждений между сторонами Соединенные Штаты рассчитывают на то, что "стороны обеспечат, чтобы не было возобновления насилия и ожидают, что стороны сосредоточатся на прогрессе в переговорах, чтобы завершить процесс к концу текущего года.

Предлагают оперативно оказать техническую помощь по разблокированию транспортных связей, делимитации границ и разминирования территорий,

Предлагают вновь собраться в этом формате до конца года, чтобы подвести итоги и устранить возможные барьеры относительно процесса мирного договора и связанных с этим дискуссиях". Документ датируется 27 сентября.

Редакция АрмИнфо обратилась в МИД Армении для уточнения достоверности данной информации. Однако, получить комментарий на момент публикации информации не удалось. Таким образом проверить достоверность данного документа не представилась возможным.

Добавим также, что ранее подобного рода документы всплывали перед подписанием трехстороннего соглашения, и после вывода армянских войск в декабре 2020 года из Ковсакана и Санасара.