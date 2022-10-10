Понедельник, 10 Октября 2022 20:50

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с представителем французского председательства в Совете ЕС, советником аппарата президента Франции Изабель Дюмон и французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брисом Рокфёйем подчеркнул роль Франции как государства­сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, собеседники обсудили вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых на

состоявшейся 26 сентября в Париже встрече Пашиняна и президента Франции Эмманюэля Макрона. Состоялся обмен мнениями по итогам четырехсторонней встречи, состоявшейся в Праге между премьер­министром Армении, президентом Франции, председателем Совета Европы и президентом Азербайджана.

Была отмечена важность разработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном в соответствии с Уставом ООН и на основе Алма-Атинской декларации от 1991 г, а также осуществление работ по демаркации границы и обеспечение деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Затрагивались вопросы безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха, создании международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку, возвращении армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане.