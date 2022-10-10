Понедельник, 10 Октября 2022 17:12

АрмИнфо.Дорога Горис-Капан не входит в границы Армении. Об этом в ходе брифинга 10 октября депутат от правящей партии <Гражданский договор> Ваагн Алексанян.

При этом он обозначил, что этот участок не входит в границы Армении, согласно закону <Об административно-территориальном делении РА>, принятом Парламентом страны в 2010 году.

На замечание журналиста о том, почему тогда на протяжении 30 лет эта дорога являлась частью территории Армении, депутат отметил, что это было обеспечено за счет победы в Первой Арцахской войне.

Отметим, что в начале ноября 2021 года правительство РА заявило, что 21 км межгосударственной дороги Горис-Капан перешeл под контроль ВС Азербайджана. Азербайджанская сторона установила КПП на этих участках и теперь требует налоговых выплат. В результате этих действий, ряд армянских сел оказались в блокаде. В связи с ситуацией Правительство инициировало строительство ряда альтернативных дорог.

Напомним, что на брифинге в ноябре 2021 года министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саноян заявлял, что строительство альтернативной дороги еще не означает, что власти Армении больше не связывают надежд с 21-километровым участком дороги Горис-Капан, который перешел под контроль Азербайджана. Он подчеркнул, что все решит делимитация и демаркация. <Мы не откажемся от этой дороги, эта дорога является нашей дорогой, за исключением двух участков, которые спорные. То есть, делимитация, демаркация еще покажут, так это или нет. Будут в этом процессе болезненные участки или нет, но то, что есть необходимость в уточнении, думаю, вы согласны: Не может быть на границе постоянно так, что кто-то встает и говорит - это мое. Это не может продолжаться бесконечно>, - сказал министр. Отметим, что экс-министр транспорта и связи Армении, эксперт Генрик Кочиня, отвечая на вопрос о строительстве в Сюникской области Армении 7 альтернативных дорог, в замен на те, которые перешли под контроль Азербайджана, подчеркнул что не согласен с утверждениями властей страны о том, что часть трассы Горис - Капан проходит по азербайджанской территории. Он напомнил, что часть этой дороги строилась еще в 60-ых годах прошлого столетия, и тогда прекрасно знали, где и что строят. <Правительство Армении объясняет это тем, что по карте дорога в нескольких местах заходит на азербайджанскую территорию. Тем не менее, у меня на этот счет несколько иная точка зрения. Когда в 60-ых годах прошлого века Совет министров Армянской ССР принимал решение о строительстве дороги Горис - Капан, он разве не знал, как проходит граница Армении? В Совете министров это четко знали, так как ни один неграмотный человек в его составе оказаться не мог. Они знали, для чего строят. А строили для того, чтобы помешать азербайджанским амбициям. Уже тогда власти Азербайджанской ССР хотели вдоль левого берега Аракса построить сеть дорог, чтобы затем отрезать Армению от южных рубежей с целью вбить клин. Армянская сторона не хотела ездить через Нахиджеван, именно поэтому тогда построили дорогу Горис-Капан, также как в свое время строилась дорога Мегри- Каджаран>, - пояснил Кочинян, при этом он задался вопросом, как армянское ССР могла построить дорогу на территории Азербайджана, а потом еще и обслуживать ее на протяжении десятилетий.