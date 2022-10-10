Понедельник, 10 Октября 2022 12:50

АрмИнфо.В пяти общинах Республики Арцах состоялись внеочередные выборы в органы местного самоуправления, участие в которых составило около 42%. Об этом сообщил госминистр Арцаха Артак Бегларян. При этом он выразил убеждение, что принятие этих выборов является очередным примером и доказательством нашей верности и последовательности демократии и праву на самоопределение.

"Мы хозяева нашей Родины и судеб, и продолжаем применять и совершенствовать все инструменты суверенитета",- резюмировал Бегларян.

Внеочередные выборы в органы местного самоуправления прошли в нескольких общинах Арцаха 9 октября. Голосование закончилось в 20:00, и все 5 избирательных участков были закрыты.

После окончания голосования, согласно данным, полученным от Мартакертской и Мартунинской территориальных избирательных комиссий, в выборах приняли участие 698 избирателей или 41,72% избирателей.