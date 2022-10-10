Понедельник, 10 Октября 2022 12:49

АрмИнфо. Если Алиев думает, что коренной армянский народ Арцаха имеет другое место жительства кроме Республики Арцах, то он ошибается. Об этом заявил госминистр Арцаха Артак Бегларян в ответ на высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева, что те, арцахцы, которые не желают принимать гражданство АР, должны покинуть Нагорный Карабах.

"Несмотря на все лишения, вызовы и угрозы, мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы жить свободно, независимо и безопасно на своей Родине.

Право народа Арцаха на самоопределение не имеет альтернативы, недопустимо применение силы и угрозы применения силы для обеспечения искусственного верховенства территориальной целостности", - подчеркнул госминистр Арцаха.

Отметим, что ранее, Алиев заявил, что вопросы, связанные с Нагорным Карабахом являются внутренним делом Арцаха и Азербайджан ни с кем не собирается их обсуждать. Более того, он раскрыл реальные планы на Арцах - а именно изгнание армянского коренного населения.

"Как будет обустроена жизнь армянского населения в Карабахе (Арцахе -ред.) - это отдельная история. Мы планируем интенсифицировать консультации внутри нашего внешнеполитического блока и также продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха. Должен сказать, что такие контакты уже ведутся определенное время. И думаю, что они приведут к полному пониманию основным населением, которое еще проживает в зоне ответственности российского миротворческого контингента, что иного пути как интеграции в азербайджанское общество просто нет. Кто посчитает, что им нужно жить как граждане Азербайджана, я думаю, что они не пожалеют. А если кому-то это по каким-то причинам не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства", - подчеркнул президент Азербайджана.

Примечательно, что после этого глава парламентской комиссии по внешним связям, депутат правящей фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян заявил, что Армения не имеет возможностей и ресурсов для обеспечения прав, свобод и безопасности народа Арцаха. Он отметил, что процесс заключения мирного договора между Ереваном и Баку отделяется от процесса, связанного с карабахской проблемой, выразив мнение, что "это положительная тенденция". По его словам, "фактически, вокруг карабахского вопроса трудно прийти к двусторонне приемлемому решению", и это "является для Азербайджана поводом для посягательств против Армении". Депутат заявил, что "к сожалению, в результате 44-дневной войны Армения отныне не имеет возможностей и ресурсов для обеспечения прав, свобод и безопасности народа Арцаха"