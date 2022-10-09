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АрмИнфо.В рамках функции по конфискации имущества незаконного происхождения 210 объектов недвижимого имущества экс- министра финансов Гагика Хачатряна и около 25 взаимосвязанных с ним лиц подлежат конфискации, 60 из которых находятся в городе Ереван. Об этом говорится в сообщении, распространенном на странице Генпрокуратуры Армении в Facebook.
Кроме того Генпрокуратура РА требует конфискации 14 транспортных средств, акций 33 юридических лиц и свыше 40 млрд драмов.
Отметим, что экс-министр финансов Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагик Хачатрян и его родственник Карен Хачатрян (бывший сотрудник КГД) были задержаны 27 августа. Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по 308 (Злоупотребление служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям -Ред.), 179 (Присвоение или растрата в особо крупных размерах - Ред.), 38-179 (Содействие в присвоении - Ред.) и 314 ( Должностной подлог - Ред) статьям УК РА.
В свою очередь Карену Хачатряну предъявлено обвинение по 179 (Присвоение или растрата в особо крупных размерах - Ред.) и 314 (Должностной подлог - Ред) статьям УК РА. Оба они были задержаны, а затем - арестованы в конце августа 2019 года. Согласно предварительной информации, в КГД были зарегистрированы сотрудники, которым выплачивалась зарплата, но которые на самом деле на работу не выходили.
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|Президенты АР и Евросовета обсудили повестку встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием Мишеля в следующем месяце в Брюсселе
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