Суббота, 8 Октября 2022 12:27

АрмИнфо. За неполный год Россия утратила роль главного модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Подобного мнение придерживается ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная жизнь" Сергей Маркедонов.

"С тяжелым сердцем пишу. Однако, не видеть очевидного и спорить с реальностью - не самое лучшее дело. Итак, за неполный год (если брать за точку отсчета 26 ноября 2021 года, дату подписания третьего трехстороннего соглашения Путин-Алиев-Пашинян) Россия утратила роль

главного (и практически эксклюзивного) модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Что было? Три документа, подписанных при решающей роли Москвы. Признание этой роли со стороны всех ключевых игроков от Ирана и Турции до Запада (вспомним как Макрон и Мишель до первой встречи в брюссельском формате словно робкие ученики созванивались с Путиным и уточняли все возможные детали)", - констатировал эксперт.

При этом по его словам, сегодня, можно констатировать перехват инициативы в паблике, в непубличном пространстве, формирование западной повестки, как ведущей.

Маркедонов считает, что четырехсторонняя встреча в Праге закрепила то, что началось в декабре 2021 года в Брюсселе.

"В этом танго ведет ЕС. Нравится нам это или нет. А Штаты поддерживают эту линию на все 100. Москва запаздывает со своими инициативами (Оверчук что-то говорил в след уходящему поезду Пелоси, а Захарова рассказывала про усилия Ховаева и "всеобъемлющие предложения" после четырех раундов брюссельских переговоров, визитов Рикера, Рокфея, визита Пашиняна в Париж и практически синхронно с пражской встречей)", - добавил политолог. Вместе с тем он указал на молчание, запаздывание, "плачущий патриотизм", как дискурс, когда виноваты все вокруг кроме меня.

"Мне скажут: "Пашинян хотел на Запад, а его окружение и подавно". Хотел то он хотел, но пошел туда активно только после того, как Москва фактически перестала реагировать на импульсы вокруг Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанского пограничья. Сначала Парух-Фаррух, потом Агавно-Сус-Лачин, потом Джермук..... Никто не говорит (по крайней мере, не я), что надо было развернуть второй фронт на Кавказе. Но сделать четвертое, пятое совместные заявления, активизировать все уровни дипломатии и посредничества, и главное, играть в паблике, а не на полусекретных совещаниях и в кулуарах можно и нужно было", - убежден Маркедовнов.

В тоже время Маркедовнов задается вопросом, что мешало предложить тех же наблюдателей ОДКБ без всякой односторонней поддержки Армении до того, как французы с Пашиняном предложили некий вариант грузинской EUMM на территории Армении?

"Еще вчера-позавчера. Идея то пошла, но робко и уже после того, как буква А была произнесена в Ереване и в Париже. И сегодня претензии надо предъявлять к себе! И уроки извлекать, пока не поздно. Игра еще не сыграна до конца, и грамотное перепозиционирование могло бы сработать. Да вот одна незадача, кто же его делать будет? Куда же лучше включить пластинку про Сорос-Шморос-Колбасу. Но проблема в том, что с помощью "плачущего патриотизма" не создаются великие державы", - резюмировал Маркедонов.

Отметим, 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения согласна содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой готова сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий.