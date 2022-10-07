Пятница, 7 Октября 2022 21:07

АрмИнфо. Известные представители армянской общины Канады, члены института Зорян направили открытое письмо премьер-министру страны Джастину Трюдо с просьбой о встрече и обсуждения плана действий правительства Канады против агрессивных действий Азербайджана, угрожающих суверенитету, территориальная целостности и демократии Республики Армения.

В письме отмечается, что агрессивные заявления и действия Азербайджана, а также неоднократные претензии высокопоставленных официальных лиц Азербайджана к Армении и к ее суверенной территории требуют решительного, четкого и недвусмысленного сигнала со стороны международного сообщества. Сигнала, подчеркивающего, что любая дальнейшая вооруженная агрессия или иные аналогичные действия со стороны Азербайджана, могут еще больше усугубить и без того хрупкую ситуацию в регионе. Если эти действия будут продолжаться, Азербайджанская Республика должна столкнуться с последствиями из-за применения силы и нарушения Хартии ООН по правам человека. Это посягательство не только на суверенитет Республики Армения, но и на ее демократию, а также на международный правопорядок в более глубоком смысле.

Авторы письма призвали правительство Канады принять следующие меры:

1. Потребовать вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики Армения в соответствии с нормами и принципами международного права,

2.Начать международную миссию наблюдателей в районах армяно-азербайджанской границы для обеспечения региональной стабильности,

3.Поддержать организацию безопасного и беспрепятственного въезда гуманитарных агентств ООН в Нагорный Карабах с целью оценки гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека и обеспечения защиты культурного наследия на месте,

4.Помочь обеспечить доступ Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и независимой миссии ЮНЕСКО по установлению фактов в зону нагорно-карабахского конфликта,

5.Содействовать тому, чтобы права и безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе, были обеспечены и гарантированы.

Обращаясь к премьер-министру Канады авторы письма отметили, что страна пользуется и гордится своей давней репутацией защитника всеобщих прав человека и международного мира. Вполне естественно, что канадские ценности влияют на эти важные вопросы.

Среди подписавших открытое письмо президент Института Зорян Гурген Саргсян, соучредитель Moderna и международной премии <Аврора> доктор Нубар Афеян, канадский кинорежиссер Атом Эгоян, профессор Университета Торонто и руководитель Центра изучения Холокоста Дорис Берген, экс-глава международной ассоциации геноцидоведов профессор Роджер У. Смит и др.