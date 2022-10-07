Пятница, 7 Октября 2022 16:17

АрмИнфо.Парламент Нагорного Карабаха призывает страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ (США, Францию, Россию) и всех членов ООН признать независимость Республики Арцах.

Так, в заявлении, распространенном пятью парламентскими фракциями, в частности, говорится:

"Учитывая признание Российской Федерацией независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и последующем о воссоединении вышеуказанных территорий, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией, фракции Национального Собрания Арцаха констатируют, что Нагорно- Карабахская Республика в 1991 году с юридической точки зрения прекрасно реализовала свое право на самоопределение в соответствии с нормами международного права, принципами демократии и действующим на тот момент законодательством СССР"

В этом ключе обращается внимание на тот факт, что международное сообщество признало Азербайджан независимым государством в пределах, определенных внутренним законодательством СССР.

"Согласно этому законодательству, на момент обретения Азербайджаном независимости Нагорный Карабах не имел никакого отношения к данной стране, иначе он не был бы включен в ООН, поэтому территориальная целостность Азербайджана не имеет ничего общего с Республикой Арцах (НКР).

Принятие принципа равенства и самоопределения народов, закрепленного в первой статье Устава ООН и решении Международного Суда от 22 июля 2010 года, согласно которому международное право не запрещает провозглашение независимости, как это было в Косово, фракции Национального Собрания Арцаха призывают страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Российскую Федерации, США, Францию и других 190 государств-членов ООН признать Нагорно-Карабахскую Республику, тем самым нивелировав самые серьезные онтологические угрозы, стоящие перед ее населением", - говорится в заявлении, подписанном фракциями "Азат Айреник-ОГА", "Единое Отечество", "Справедливость", "Армянская революционная федерация" и "Демократическая партия Арцаха".

Отметим, 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения согласна содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой готова сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий.