Пятница, 7 Октября 2022 15:59

АрмИнфо.Ассоциация греко-армянской дружбы решительно осуждает казнь армянских военнопленных Азербайджаном и призывает к немедленному выявлению и наказанию виновных. Об этом говорится в заявлении Ассоциации в связи с расстрелом армянских военнопленных ВС Азербайджана.

При этом Ассоциация приветствует осуждающие заявления Министерств иностранных дел Греции и Кипра и призывает международное сообщество осудить военные преступления, совершенные Азербайджаном при поддержке Анкары, о чем свидетельствуют заявления высокопоставленных турецких чиновников.

"Недавние военные операции Баку против Республики Армения направлены на то, чтобы запугать армянский народ и, возможно, подготовить почву для всеобщего нападения на Армению. Греция и международное сообщество обязаны положить конец таким устремлениям, не дав азербайджанцам и их турецким союзникам завершить Геноцид армян, начатый в 1895-1896 годах султаном Абдул-Гамидом, продолженный младотурками в 1909 и 1915 -1916 годах, и Мустафа Кемаля в 1922-1923 годах", - говорится в заявлении Ассоциации.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц.