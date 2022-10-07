Пятница, 7 Октября 2022 15:55

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян 7 октября с рабочим визитом прибыл в Российскую Федерацию, в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите СНГ.

В Культурную столицу России глава армянского правительства прибыл сразу после саммита Европейского политического сообщества в Праге, на полях которого накануне прошла четырехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Евросовета Шарлем Мишелем, а также переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Азербайджанский лидер также прибудет в Санкт-Петербург для участия во встрече лидеров СНГ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в свой день рождения собирает в Константиновском дворце в Стрельне неформальный саммит СНГ. <Президент будет работать в Санкт-Петербурге: В середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ. Она пройдет в Константиновском дворце>, - рассказал ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, <это будет очень важное мероприятие в контексте подготовки запланированного на следующую неделю саммита СНГ - встречи Совета глав государств, которая пройдет в Астане>.

Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году в Санкт-Петербурге 28 декабря.