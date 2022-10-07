Пятница, 7 Октября 2022 15:10

АрмИнфо. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара до сих пор не представил Омбудсмену Армении Кристине Григорян видеокадры якобы насилия в отношении азербайджанцев, учиненных армянскими военнослужащими. Об этом 7 октября в ходе пресс-конференции сообщила сама Григорян.

Со слов Омбудсмена Армении, она попросила спецпредставителя ЕС предоставить видеоматериалы, о которых он написал в своем микроблоге в Твиттер и которые, как заявляется, могут свидетельствовать о пытках в отношении азербайджанских пленных или глумлении над телами. Однако, продолжила она, несмотря на обещание, Клаар до сих пор не отправил видеоматериалы.

В этом ключе Григорян отметила, что Азербайджан в период агрессий постоянно вбрасывает информацию о неких доказательствах преступлений с армянской стороны.

"Комментарии азербайджанцев в социальных сетях о необходимости наградить военных, расстрелявших безоружных армянских пленных, у европейских чиновников укрепило понимание, что речь идет о восхвалении военных преступлений. Азербайджан до сих пор не дал разъяснений ООН о проводимой им политике армяноненавистничества в образовательных учреждениях.

Более того, в Азербайджане лица, обвиняемые в военном преступлении, в лучшем случае получают двухмесячный домашний арест. Азербайджан поощряет такие преступления, чем и объясняются съемки военных преступлений, совершаемых азербайджанскими специальными подразделениями. Об этом свидетельствует также и то, что арестованное ранее за военные преступления лицо получило награду и поднялось по карьерной лестнице", - подчеркнул омбудсмен Армении.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, комментируя это видео, в частности написал: "Если будет доказано, что видео подлинное, то это военное преступление, которое должно быть расследовано, а виновные - наказаны".

А уже на следующий день Тойво Клаар сообщил, что ему прислали несколько видео, на которых, как он сообщил, по всей видимости, показаны военные преступления против азербайджанцев. "Они должны быть расследованы, а реальные преступники - привлечены к ответственности. Конфликт оставил глубокие раны у обеих сторон, а заживление требует ответственности", - написал тогда Клаар.

Примечательно, что если кадры расстрела армянских военных облетели весь мир, то до сих пор так и нет видео, на которых якобы армяне истязают армянских военнослужащих.