Пятница, 7 Октября 2022 14:48

АрмИнфо. Соединенные Штаты по-прежнему активно помогают Армении и Азербайджану в работе над всеобъемлющим мирным соглашением. Об этом постпред США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил в ходе своего выступлении в Вене на заседании Постоянного совета Организации, касаясь последних событий между Арменией и Азербайджаном.

Он напомнил, что Советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретился 27 сентября в Белом доме с советником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном, чтобы продвинуть мирный процесс. Кроме того, 4 октября госсекретарь Блинкен провел трехсторонний телефонный разговор с министрами иностранных дел Армении Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Байрамовым, в ходе которого призвал к укреплению доверия и дальнейшему прогрессу в их переговорах. Госсекретарь Блинкен также выразил нашу признательность за позитивные шаги, предпринятые Арменией и Азербайджаном для достижения прочного мирного соглашения, включая, что немаловажно, возвращение 17 военнопленных из Азербайджана в Армению.

"Мы продолжаем поощрять Армению и Азербайджан решать возникающие вопросы за столом переговоров. Не будет длительного мира без примирения, и дипломатия - единственный способ достичь этой цели. Появившееся в прошлые выходные в социальных сетях ужасающее видео, показывающее, как азербайджанские вооруженные силы казнят безоружных армянских заключенных, должно быть полностью и беспристрастно расследовано. Лица, виновные в любых злоупотреблениях в отношении задержанных, должны быть привлечены к ответственности. Мы принимаем к сведению расследование, начатое Генеральным прокурором Азербайджана, и напоминаем сторонам о необходимости соблюдать свои обязательства по скорейшему возвращению всех военнопленных и обращению с такими военнопленными в соответствии с их международными обязательствами", - отметил постпред США.

Американский дипломат подчеркнул, что недавние нарушения прекращения огня 13 и 14 сентября, а также 28 сентября, вызывают серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов. В этой связи, продолжил он, в Вашингтоне призывают Армению и Азербайджан строго соблюдать устойчивое прекращение огня, отвести свои вооруженные силы и продолжить переговоры о делимитации границы в поддержку мирного урегулирования.

"Мы вновь обращаемся к силам Азербайджана с призывом вернуться на свои исходные позиции до начала боевых действий в ночь на 12 сентября. Пограничные споры должны решаться путем переговоров, а не насилия. Гибель армянских солдат и азербайджанских мирных жителей от противопехотных мин за прошедшую неделю наглядно и трагически свидетельствует о непрекращающихся человеческих последствиях этого конфликта", добавил постпред США в ОБСЕ.

Вместе с тем, Карпентер подчеркнул, что Соединенные Штаты решительно поддерживают активацию инструментов ОБСЕ по укреплению доверия и предотвращению конфликтов, включая создание миссии по установлению фактов, как об этом просила Армения.

"Мы призываем Армению и Азербайджан предпринять срочные шаги для деэскалации напряженности, укрепления доверия и выполнения международных обязательств. Мы призываем к дальнейшему прогрессу в решении вопроса о пропавших без вести и возвращении всех оставшихся военнопленных. Соединенные Штаты поддерживают всеобъемлющий мирный процесс и готовы работать на двусторонней основе с близкими партнерами, такими как Европейский союз, и через международные организации, такие как ОБСЕ", - резюмировал дипломат.