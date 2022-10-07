Пятница, 7 Октября 2022 13:23

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания РА Ваагн Овакимян официально выдвинут кандидатом в председатели Центральной избирательной комиссии. Решение об этом принято комиссией по государственно- правовым вопросам НС РА, которое состоялось 7 октября.

За кандидатуру Овакимяна проголосовали все присутствующие члены комиссии, представители парламентской оппозиции в заседании участия не принимали. <Комиссия рекомендует Национальному Собранию обсудить его кандидатуру на пленарном заседании>, - отметил в своем выступлении глава комиссии Владимир Варданян.

Отметим, что кандидатуру бывшего журналиста, а ныне заместителя председателя комиссии НС по государственно-правовым вопросам Ваагна Овакимяна выдвинула правящая фракция НС <Гражданский договор>. Он сменит Тиграна Мукучяна, который на протяжении 11 лет возглавлял Центральную избирательную комиссию.