Пятница, 7 Октября 2022 13:18

АрмИнфо. Интенсивных перестрелок в направлении Кутакана 7 октября не было зафиксировано. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян, коснувшись фейсбуковской записи депутата парламента РА Тагуи Товмасян об обстреле со стороны вражеских сил.

Как сообщают армянские СМИ, он также отметил, жертв, раненых нет.

Ранее, депутат Тагуи Товмасян сообщила о том, что жители Кутакана проинформировали ее о том, что противник с утра 9:00 обстреливает армянские позиции из стрелкового оружия. Данную информацию подтвердил и глава Кутакана.