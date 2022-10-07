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АрмИнфо. Интенсивных перестрелок в направлении Кутакана 7 октября не было зафиксировано. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян, коснувшись фейсбуковской записи депутата парламента РА Тагуи Товмасян об обстреле со стороны вражеских сил.
Как сообщают армянские СМИ, он также отметил, жертв, раненых нет.
Ранее, депутат Тагуи Товмасян сообщила о том, что жители Кутакана проинформировали ее о том, что противник с утра 9:00 обстреливает армянские позиции из стрелкового оружия. Данную информацию подтвердил и глава Кутакана.
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|Алиев решил "интегрировать" армянское население Нагорного Карабаха путем деарменизиции Арцаха
|Азербайджан больше не сможет предъявлять территориальные претензии к Армении, считает Эдмон Марукян
|Эпоха мира в действии: С утра враг стреляет по армянским позициям в направлении Кутакана
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|Госдеп: США продолжат поддерживать международные усилия по продвижению примирения между Арменией и Азербайджаном
|Макрон о четырехсторонней встрече в Праге: За долгосрочный мир на Кавказе
|Конгрессмен: Азербайджан продолжит эскалацию своих актов насилия и жестокости в отношении армян
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|Алиев: Импульс мирному процессу с Арменией уже дан
|Эрдоган: Турция верит в возможность полной нормализации отношений с Арменией
|Сын оппозиционного депутата Гегама Манукяна - Тарон Манукян и Гор Саркисян будут освобождены под залог
|Конгресс Испании единогласно принял заявление о поддержке армянского народа в связи с агрессией Баку
|Пашинян в Праге принял участие в саммите Европейского политического сообщества
|ВС Азербайджана обстреляли армянскую строительную технику
|Вардан Осканян ответил Николу Пашиняну: Дискутировать с воинствующим упрямством бессмысленно
|Шарль Мишель прокомментировал встречу с Алиевым в Праге
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Восклицательный знак на HIGH FEST: Парад скульптур гения Родена в гениальной постановке Бориса Эйфмана показали в Ереване
|В Ереване будут только рады, если заработает механизм прямого диалога между Баку и Степанакертом - спикер
|Минобороны Армении обвинило Баку в распространении нелепицы
|Президенты АР и Евросовета обсудили повестку встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием Мишеля в следующем месяце в Брюсселе
|Депутаты НС Армении будут питаться в комфортных условиях
|Захарова не стала комментировать "программную передовицу" в газете семьи Пашиняна
|Карен Андреасян и Ерануи Туманянц стали членами Высшего судебного совета Армении
|4.676.836 драмов в фонд 4090. Бенефициар «Силы одного драма» за октябрь – Реабилитационный центр защитника Отечества
|Москва: Наши всеобъемлющие предложения по мирному договору переданы Баку и Еревану
|До сведения посла Азербайджана в Нидерландах довели необходимость независимого и беспристрастного расследования военных преступлений в отношении армян
|7 военнослужащих ВС Армении, вернувшиеся из азербайджанского плена, продолжают проходить обследование в военном госпитале.
|Союз адвокатов Монпелье выразил обеспокоенность попытками Азербайджана изменить международно признанные границы Армении
|Юношеский и молодежный чемпионат мира по самбо 2022 года пройдет в Ереване. Сборной Армении по шахматам выдадут доппремии за серебро в индийском Ченнае
|В Ереване начала свою работу образовательная выставка российских вузов "Образование в России: Ереван 2022"
|"Идентичность и демократия" провела перед Европарламентом символическую акцию в поддержку Армении
|Эксперт "ЛУЙС" с сарказмом: Согласно "надежному источнику", Арцах передавался Азербайджану 7 раз, но тот каждый раз великодушно отказывался от него
|Премьер-министр Армении с рабочим визитом отбудет в Прагу
|В Турции заявили, что встреча Эрдогана и Пашиняна в Праге поможет нормализации отношений
|В РПА раскритиковали Пашиняна: «Если оставленное Сержем Саргсяном наследие - капитуляция то, что это за документ, подписанный 9 ноября?»
|Офис второго президента Армении Пашиняну: История дипломатии не замечает визга однодневной фальши
|Посол Норвегии выразила обеспокоенность казнями армянских военнослужащих
|Степанакерт: Для Арцаха не приемлем термин «армяне Нагорного Карабаха»
|Успешно завершена крупнейшая программа по корпоративным облигациям на рынке ценных бумаг РА
|В Европе запущена петиция с требованием отставки Урсулы фон дер Ляйен за сотрудничество с Алиевым
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Есть определенное пространство для запуска диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном: Пашинян
|Сына оппозиционного депутата Гегама Манукяна исключили из ЕГУ - правозащитник назвал студента политзаключенным
|МИД: Имеется точка зрения о возможности прямых переговоров между Баку и Степанакертом
|Пашинян в Праге в рамках <повестки мира> встретится с Макроном, Мишелем, Алиевым и Эрдоганом. Затем посетит Санкт-Петербург
|Представители гражданского общества Армении выступили с обращением к правозащитным организациям мира
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