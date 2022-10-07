Пятница, 7 Октября 2022 13:16

АрмИнфо. Представители Защитника прав человека навестили армянских военнослужащих, вернувшихся 4 октября из азербайджанского плена. Об этом 7 октября на пресс-конференции сообщила Омбудсмен Армении Кристине Григорян.

Она отметила, что накануне в ходе встречи состоялись беседы с 16 военнослужащими, встреча еще с одним солдатом, который находится в военном госпитале, состоится сегодня. По данному факту, как подчеркнула Григорян, будет подготовлен отдельный доклад, в котором будут зарегистрированы все последствия агрессии, совершенной вооруженными силами Азербайджана 13 сентября. <Будут проанализированы все представленные факты, которые в свете международных обязательств, будут представлены общественности, в том числе, по пыткам, плохому обращению, унижениям и т.д.>, - сказала Омбудсмен, добавив, что все данные сейчас обобщаются.

Григорян заметила, что почерк азербайджанцев после 44-дневной войны в Арцахе в 2020 году не изменился. Она заметила, что все разговоры о варварствах со стороны Азербайджана должны стать предметом обсуждений в процессе разработки мирного договора. <Как Защитник прав человека, говоря о нарушениях прав человека со стороны Азербайджана, я выступаю за мирный договор. Во время встреч с жителями, пострадавших от азербайджанской агрессии, постоянно

указывалось на необходимость мирного договора, который должен гарантировать их безопасность>, - подчеркнула Григорян, призвав не спекулировать утверждениями о важности вооружения и войны. <Это самая катастрофическая мысль. Мы должны предпринять все усилия для обеспечения мира, который, в свою очередь, должен обеспечить безопасность>, - заключила Омбудсмен Армении.