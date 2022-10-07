Пятница, 7 Октября 2022 13:14

АрмИнфо. "Приоритетом номер один для Грузии является обеспечение мира и безопасности в нашем регионе. Исходя из этой цели, наша страна всегда старалась играть роль посредника с нашими южными друзьями", - заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

По словам министра, этот процесс будет продолжаться. "То, что в прошлом году при активном участии премьер-министра были достигнуты конкретные ощутимые результаты, этот процесс продолжился, несколько месяцев назад мы принимали в Грузии двух министров иностранных дел (Армении и Азербайджана - ред.), это также является примером того, что у нас есть особое доверие к нашим друзьям. В будущем мы всегда готовы к тому, чтобы Грузия, Тбилиси были местом, где наши южные соседи смогут вести спокойный и мирный диалог, чтобы они получили конкретные результаты от этих переговоров и установили мир и стабильность в нашем регионе", - сказал грузинский министр, передает первый канал Грузии.

При этом Дарчиашвили добавил, что у Тбилиси нет никаких предварительных условий в этом процессе. "Единственное предложение, которое мы сделали нашим соседям, что в любое время, когда они захотят, мы готовы принять их в нашей стране и помочь, в случае необходимости, в укреплении диалога и углублении этого процесса для достижения мира в регионе", - резюмировал Илья Дарчиашвили.

Добавим также, что накануне, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с точки зрения обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе важно создание единой переговорной платформы Азербайджан-Грузия-Армения, то есть в трехстороннем формате. Он отметил, что здесь также могут обсуждаться вопросы энергетики, коммуникации и другие вопросы, представляющие взаимный интерес

Отметим, 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения выразила согласие содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой готова сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий.