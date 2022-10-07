Пятница, 7 Октября 2022 11:47

АрмИнфо. Посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян в своем посте в Facebook прокомментировал итоги состоявшейся накануне в Праге четырехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана , Франции и ЕС.

По его словам, согласно официально принятым документам, Азербайджан согласился сотрудничать с гражданской миссией Европейского Союза, которая будет находиться вдоль границы. <Тем самым, возможная новая агрессия Азербайджана будет отслеживаться на месте. Более того, будет фиксироваться уже оккупированная часть суверенной территории Армении>, - подчеркнул посол.

Он напомнил, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррель 5 октября 2022 года заявил, что ЕС хотел направить наблюдательную миссию в зону соприкосновения, но из-за противодействия со стороны Азербайджана миссия так и не была отправлена.

Еще одним важным результатом встречи, по мнению Марукяна, является то, что Азербайджан согласился признать Армению в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией,. <После этого Азербайджан больше не сможет предъявлять какие- либо территориальные претензии к суверенной территории Армении в процессе делимитации, что также означает, что азербайджанские вооруженные силы должны уйти до этого с ныне оккупированных территорий>, - заявил посол.