Пятница, 7 Октября 2022 10:50

АрмИнфо. Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи премьер-министр Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая состоялась по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля в Праге, передает Елисейский дворец.

"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма- Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в Брюсселе до конца октября.

Армения согласилась содействовать созданию гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией в той мере, в какой это ее касается. Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Цель этой миссии состоит в том, чтобы завоевать доверие и посредством своих отчетов внести свой вклад в работу пограничных комиссий", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Заметим, что в заявлении ни слова не говорится о судьбе Арцаха. Более того, согласно этому заявлению, Армения также лишится семи общин, считающихся анклавными.