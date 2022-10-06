Четверг, 6 Октября 2022 23:09

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что импульс мирному процессу с Арменией уже дан. Об этом он заявил в четверг в интервью азербайджанским СМИ после встречи в премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля в Праге.

"Надеюсь, что мы потихоньку приближаемся к миру. Я высоко оцениваю деятельность Шарля Мишеля в этой сфере, потому что, как вам известно, в Брюсселе несколько раз проводились трехсторонние встречи, и каждый раз мы больше приближались к миру", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что в ходе четырехсторонней встречи в Праге также были обсуждены важные вопросы. "Считаю, что эта встреча будет иметь значение для достижения мирного договора. Контакты еще продолжаются. В любом случае, импульс мирному процессу уже дан", - добавил Алиев.