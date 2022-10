Четверг, 6 Октября 2022 17:19

АрмИнфо. С 1 октября в Армении стартовал Международный фестиваль исполнительного искусства HIGH FEST. Ежедневно на столичных театральных подмостках одновременно проходит показ нескольких спектаклей (в том числе под открытым небом), танцевальных представлений и мастер-классов. Хедлайнером Фестиваля, как было заявлено организаторами изначально, стал Санкт- Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана с представлением <Роден, ее вечный идол>.

Ереванская премьера балета состоялась 5 октября в переполненном зале Национального академического Театра им. Г. Сундукяна. Главная линия балета - трагическая история страсти великого скульптора Огюста Родена и его ученицы, музы, возлюбленной Камиллы Клодель, что происходит на фоне страданий незаконной супруги скульптора, матери его единственного сына, и как многие ее называют, безмолвной музы Родена - Розы Бере.

Перенестись во Францию конца Х?Х века в балете помогает музыка французских композиторов- современников Родена - Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса, Жюля Массне. Помимо уникального пластического языка современного балета и отточенной хореографии, которым славится трупа Бориса Эйфмана, наиболее мистичными и завораживающими в балете все же являются сцены создания Роденом скульптур, когда человеческое тело из глины в руках ведущего солиста балета Олега Габышева, ловко превращается в мрамор. Настоящий парад скульптур гения Родена в гениальной постановке Бориса Эйфмана.

Однако сам балерун говорит, что именно поиск пластического решения для <лепки скульптур> в балете, чувства скульптурной мощи Родена, монументальности его кисти оказалось для него наиболее сложным. <Надо тщательно подходить к проживанию этой партии>, - отметил до ереванской премьеры в беседе с журналистами Габышев.

Ведущая солистка Театра балета Б.Эйфмана Любовь Андреева, которая сыграла музу Родена - Камиллу Клодель, рассказала, что прежде чем взяться за роль много читала, изучала нелегкий путь Клодель, прониклась ее судьбой. В наше время, по ее словам, все знают, кто такой Огюст Роден, но мало кто знает, кто такая Камилла Клодель, Роза Бере. Лишь после чтения, погружения, как отметила Андреева, стало известно о том, что все великие работы Родена были созданы во время творческого союза и любовной связи с Камиллой Клодель.

<Эта та партия, по завершению которой ощущаешь опустошение внутри. Потому что 2 часа на сцене сходить с ума, показывать безумие, причем, это безумие разное - это и страсть, и любовь, и ненависть. И я не представляю, как она (Камилла Клодель) жила так всю свою жизнь, когда я всего лишь 2 часа была погружена в ее образ - и уже такую боль внтури ощущаю>, - поделилась солистка. Президент и основатель HIGH FEST Артур Гукасян в беседе с журналистами поделился, что более всего на Фестивале ожидал представление балета Эйфмана. <Это прекрасный, высокого уровня театральный балет. И мы знаем следующее - театр Эйфмана понятен, в хорошем смысле этого слова. Его представления читаемы для разной категории зрителей, и для тех, кто понимает высокое искусство, и тех, кто в нем не смыслит ничего>, - сказал он.

При этом Гукасян подчеркнул, что наибольшее удовольствие ему приносят именно те моменты, когда не ожидаешь, что театральное представление будет воспринято <на ура>, однако находясь в зрительном зале, видишь обратную реакцию. В этой связи он напомнил о дне открытия Фестиваля, когда перед ереванской публикой с танцевальным представлением выступила румынская M-Studio, показав современную хореографию под названием <Лифт>. Он подчеркнул, что румынский театр покорил абсолютно всех ввиду фриковатости танцоров Студии, их честности и профессионализма.

Напомним, что премьера <Роден, ее вечный идол> состоялась в 2011 году в Санкт-Петербурге, после чего балет был представлен на театральных сценах Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Мадрида, Будапешта, Вены, Берлина, Пекина, Москвы и других городов. Спектакль был удостоен наград Golden Mask и Golden Soffit. Борис Эйфман - знаменитый российский балетмейстер, автор более 40 оригинальных балетов. Его неординарные постановки получили мировое признание и высокую оценку зрителей и критиков разных стран. Творческие заслуги Бориса Эйфмана отмечены многочисленными наградами, среди которых премии <Benois de la Danse>, <Золотая маска> и <Золотой софит>.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета создан Эйфманом в 1977 году (первоначальное название труппы - Ленинградский <Новый балет>). Концепция коллектива была достаточно смелой: он создавался как авторский, режиссерский театр, экспериментальная лаборатория одного хореографа. Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана известен любителям танцевального искусства Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии своими спектаклями <Красная Жизель>, <Русский Гамлет>, <Анна Каренина>, <Евгений Онегин>, <Роден, ее вечный идол>, <По ту сторону греха>, <Реквием>, <Up & Down>, <Чайковский. PRO et CONTRA>, <Эффект Пигмалиона>, <Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана>, <Чайка. Балетная история>.

Отметим, что спонсором показа балета <Роден, ее вечный идол> в Ереване выступила компания GoToArmenia и креативное агентство Time To.

Напомним, что Международный фестиваль исполнительного искусства HIGH FEST проводится в Армении с 2003 года. За два десятилетия в фестивале приняли участие более 500 иностранных компаний, 5000 участников и гостей. Уместно отметить, что HIGH FEST вошел в топ ведущих фестивалей Европы, и объявлен лучшим на территории бывшего СССР (не считая Москвы).

С программой Фестиваля можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке: https://highfest.am/ .