Четверг, 6 Октября 2022 15:38

АрмИнфо. Представители армянской общины Нидерландов провели молчаливую акцию протеста перед зданием парламента (Tweede Kamer) страны, предшествовавшая дебатам в нидерландском законодательном органе с участием премьер-министра Марка Рютте.

Как сообщает Федерация армянских организаций Нидерландов (FAON), на повестке заседания было два вопроса - предстоящие встречи ЕС в Праге, в частности, заседание Европейского политического сообщества 6 октября и неофициальный Европейский совет 7 октября.

В сообщении отмечается, что в ходе дебатов, в основном посвященных войне на Украине, нидерландские депутаты также подняли вопрос участия Армении и Азербайджана во встрече Европейского политического сообщества.

Депутаты, в частности, обратив внимание на тот факт, что Азербайджан в последние дни и недели атаковал Армению, в результате чего погибли сотни людей, и в то время когда ЕС находится в процессе газовой сделки с Азербайджаном, поинтересовались, будет ли этот вопрос обсуждаться на предстоящей встрече в Праге. В этом ключе законодатели также поинтересовались, были ли осуждены азербайджанские атаки на Армению.

Отвечая на вопросы, премьер-министр Рютте назвал "насилие между Азербайджаном и Арменией крайне тревожным и упомянул роль ЕС в предотвращении дальнейшей эскалации и возобновлении переговоров".

"Необходимо расследовать предполагаемые нарушения прав человека и военные преступления. Нидерланды поддерживают независимое, нейтральное и беспристрастное расследование. Об этом и о важности независимого расследования также говорилось сегодня в беседе с послом Азербайджана в Нидерландах", - сообщил премьер Нидерландов.

Премьер-министр Рютте также напомнил об осуждении со стороны верховного комиссара ЕС Жозепа Борреля. Санкции в настоящее время не рассматриваются, в том числе импорт газа, сказал Рютте, добавив, что до проведения независимого, нейтрального и беспристрастного расследования.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц.