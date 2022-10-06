Четверг, 6 Октября 2022 15:33

АрмИнфо. В настоящее время 7 из 17 военнослужащих Вооруженных сил Армении, вернувшихся из азербайджанского плена, продолжают лечение в военном госпитале. Об этом 6 декабря на брифинге сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

По ее словам, после проведения медицинских обследований военнослужащие в случае необходимости пройдут лечение и будут выписаны из госпиталя. Министр отказалась сообщить подробности о состоянии здоровья военнослужащих, указав лишь на необходимость полноценного обследования.

Аванесян также сообщила, что в настоящее время нет необходимости в обращении в зарубежные медицинские центры для идентификации тел погибших в результате агрессии со стороны Азербайджана 13 сентября. Она отметила, что специалистов и технической оснащенности медицинских центров хватает для проведения исследований. <Некоторые из них еще продолжаются, и в скором времени мы получим результаты всех исследований>, - сказала министр.

Ранее сообщалось, что 4 октября Баку при посредничестве США вернул Еревану 17 военнопленных.

Аванесян коснулась и темы модернизации системы здравоохранения. Она, в частности, сообщила, что продолжается строительство 12 новых медицинских центров. В 2023 году планируется направить бюджетные ресурсы и на программы по ремонту и благоустройству амбулаторных клиник. Техническая оснащенность больниц, подчеркнула министр, находится на удовлетворительном уровне, чего нельзя сказать о первичном звене здравоохранения. Капитальные расходы в первую очередь должны быть направлены на улучшение ситуации в этом звене. К примеру, в следующем году запланировано провести капитальный ремонт 20 сельских амбулаторий, которые будут оснащены новым оборудованием.