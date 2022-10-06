Четверг, 6 Октября 2022 14:08

АрмИнфо. Союз адвокатов Монпелье выразил возмущение в связи с ситуацией, сложившейся в результате агрессии Азербайджана в отношении Армении.

Так, в заявлении, распространенном Союзом в связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении, в частности, говорится:

"Ситуация в Армении ухудшается день ото дня. В ночь на 13 сентября Азербайджан предпринял нападение на суверенную территорию Армении, нарушив ее территориальную целостность.

Союз адвокатов Монпелье крайне обеспокоен этими попытками изменить границы, признанные ООН с 1923 года. Это нападение является нарушением международного права".

При этом отмечается, что Союз адвокатов Монпелье, будучи рядом с армянским народом и связанный с палатой адвокатов Армении договором о сотрудничестве, подтверждает свою полную солидарность с армянским народом, его адвокатами, его судьями и всем юридическим сообществом, работающим в этой стране для установления правосудия.

"Страной, которая постоянно становится жертвой геноцидов и агрессии. Союз адвокатов Монпелье выражает свое возмущение сложившейся ситуацией", - говорится в заявлении.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР совершили широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 207 погибших военных и четверо мирных жителей. А Азербайджан подтвердил гибель 80 военных. В результате этой вражеской агрессии, по оценкам экспертов, под оккупацией Азербайджана находится порядка 150 кв. км суверенных территорий РА. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. После агрессии противник предал Армении тела 133 тела армянских военнослужащих, в том числе и тех, в числе них и те, кто был добит в плену. Все тела были изувечены. Отметим также, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену находилось до 20 армянских военнослужащих. 17 военнопленных 4 октября противник передал армянской стороне.