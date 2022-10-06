Четверг, 6 Октября 2022 00:40

АрмИнфо. Для Арцаха не приемлем термин «армяне Нагорного Карабаха», а приемлем «граждане Республики Арцах», пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян, представляя официальную позицию Степанакерта по поводу состоявшейся 2 октября в Женеве встрече Мирзоян – Байрамов, которые обменялись мнениями «об обеспечении прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе путем создания дискуссионного механизма между Степанакертом и Баку».

Комментируя вопрос о создании дискуссионного механизма между Степанакертом и Баку и организации прямого диалога между Арцахом и Азербайджаном, Аванесян отметила, что президент Арцаха уже касался отношений между Баку и Степанакертом в сообщении от 19 сентября 2022 года, в котором говорится, что Республика Арцах открыта для переговоров с азербайджанской стороной по урегулированию всех вопросов, в том числе вопросов безопасности, гуманитарного и инфраструктурного характера, не затрагивая вопрос статуса Арцаха.

Что касается урегулирования конфликта с Азербайджаном, то в заявлении Совета безопасности Арцаха от 3 октября уточняется, что власти Арцаха готовы вести переговоры с Азербайджаном по урегулированию конфликта, в случае восстановления полноценного переговорного формата, где Республика Арцах признана полноправной стороной.

Говоря о заявлении Никола Пашиняна 30 сентября в эфире общественного телевидения Армении о том, что «ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не готовы признать независимость Карабаха и не готовы признать Карабах частью Армении», Аванесян отметила, что власти Арцаха осознают, что для реализации права на самоопределение народа Арцаха предстоит пройти еще долгий и трудный путь. Руководство Арцаха объявило о существовании красных линий, считая неприемлемым любой документ, который может игнорировать существование карабахского конфликта, подрывает перспективу его справедливого урегулирования и ограничивающего возможности международного признания права народа Арцаха на самоопределение.