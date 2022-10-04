Вторник, 4 Октября 2022 17:48

АрмИнфо.В Европарламенте сегодня пройдут дискуссии вокруг контрактов между Азербайджаном и Евросоюзом. Об этом сообщила Евродепутат из Франции, глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо.

Так, в ответ на замечание французского адвоката армянского происхождения Франсуа Деведжяна, что Европарламент должен рассмотреть это дело и осудить контракты, заключенные с азербайджанской диктатурой, Луазо написала: "Это предусмотрено. Обсуждение будет во второй половине дня".

Ранее, Луазо выступила с заявлением от имени делегации Европарламента внутри группы "Обновляя Европу" по поводу агрессии Азербайджана против Армении. "Если осуждаем российскую агрессию в Украине, то двойных стандартов быть не должно, агрессия Азербайджана против Армении должна быть осуждена без каких-либо ограничений",- подчеркнула депутат Европейского парламента.

Добавим также, что МИД Литвы также отреагировало на казни армянских военнопленных в ходе последней азербайджанской агрессии в отношении суверенных территорий Армении.

"Мы глубоко обеспокоены видеозаписью казни азербайджанскими солдатами пленных армянских солдат. Преступление должно быть беспристрастно расследовано, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Мир и стабильность должны вернуться на Южный Кавказ раз и навсегда", - подчеркнули в МИД Литвы

Добавим также, что широкомасштабная агрессии ВС Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении в ночь на 13 сентября, в результате которой погибли 207 армянских военнослужащих, 4 гражданских лиц, еще 20 солдат были пленены - не помешала, азербайджанскому диктаторскому режиму подписать контракт с Европой по поставкам энергоносителей.

1 октября был открыт газовый интерконнектор между Грецией и Болгарией. На торжественной церемонии в болгарской столице с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Болгарии Румена Радева, его коллег из Азербайджана, Северной Македонии и Сербии Ильхама Алиева, Стево Пендаровски и Александара Вучича, премьер-министров Греции и Румынии Кириакоса Мицотакиса и Николае Чукэ было объявлено, что в 07:00 диспетчерская служба IGB зафиксировала подачу газа в Болгарию. По новому газопроводу Болгария сможет ежегодно получать 1 млрд куб. м газа из Азербайджана, а также сжиженный газ из Греции.

Межсистемный газопровод IGB, который должен был начать функционировать еще в 2021 году, связывает болгарскую национальную газовую сеть компании "Булгартрансгаз" и греческую газовую сеть. По оценке экспертов, он имеет стратегическое значение для Юго-Восточной Европы, так как обеспечивает диверсификацию поставок природного газа в регион.

Общая протяженность газопровода на болгарской территории составляет 140 км, он рассчитан на 3 млрд куб. м газа в год с последующим расширением объема до 5,5 млрд куб. м. Проектная стоимость газопровода составляет ?145 млн без учета НДС. IGB, соединенный с Трансадриатическим газопроводом и греческой национальной газовой системой, в будущем будет получать газ и с плавучей регазификационной установки сжиженного природного газа в греческом портовом городе Александруполис. По IGB планируется доставлять природный газ из Греции в Болгарию, а оттуда в Сербию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию, а также на Украину.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики подписали ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.