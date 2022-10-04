Вторник, 4 Октября 2022 14:45

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян 4 октября приняла Посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Посол, поздравив Анну Вардапетян со вступлением на ответственную должность, выразил уверенность, что сотрудничество между генеральными прокуратурами Армении и России будет укрепляться и носить непрерывный характер.

Анна Вардапетян попросила передать наилучшие пожелания своему российскому коллеге, Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову,

подчеркнув, что готова приложить максимум усилий для того, чтобы партнерские и доверительные отношения, сложившиеся между двумя ведомствами, вышли на качественно новый уровень.

Анна Вардапетян представила последствия широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном на суверенной территории Республики Армения 13 сентября, подчеркнув необходимость немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил с территории суверенной территории Армении, возвращения армянских военнопленных и безусловного соблюдения режима прекращения огня.

Генеральный прокурор также рассказала о военных преступлениях, совершенных Вооруженными силами Азербайджана, убийствах армянских военнопленных, случаях пыток армянских военнослужащих, в том числе женщин, и подчеркнула необходимость привлечения к ответственности лиц и организаторов вопиющих военныых преступлений, совершенных в этот и предыдущие периоды.

Сергей Копыркин отметил, что Россия прилагает все усилия для решения поднятых вопросов, добавив, что обеспечение безопасности Армении является одним из приоритетов Российской Федерации.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, которые в основном касались взаимной правовой помощи.