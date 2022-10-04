Вторник, 4 Октября 2022 14:25

АрмИнфо. Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, генерал-майор Мохаммад Багери, накануне заявил, что Азербайджанская Республика и Республика Армения должны решить свой пограничный спор мирными средствами. Об этом сообщает Информационное агентство IRNA.

Багери сделал это заявление в телефонном разговоре с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. Стороны при этом обсудили недавнюю напряженность в отношениях между Баку и Ереваном.

Азербайджанский министр заявил, что спор между его страной и соседней Арменией может быть решен путем переговоров. Он также сказал, что Азербайджан не намерен покушаться на земли Армении и не планирует никаких военных действий по оккупации ее территории.

Как сообщает агентство, в прошлом месяце произошли смертоносные пограничные столкновения, которые были худшими с тех пор, как обе стороны вели шестинедельную войну за Нагорный Карабах в 2020 году. Каждая сторона обвинила другую в инициировании сентябрьских столкновений.