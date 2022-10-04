Вторник, 4 Октября 2022 14:23

АрмИнфо.Вопросы, связанные с независимостью, суверенностью и территориальной целостностью Армении, не обсуждаются. Об этом 4 октября журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, эти три понятия являются для властей страны <красной> линией. Симонян заметил, что в переговорах с Азербайджаном армянская сторона не приняли ни одного предложения Баку, а на столе переговоров нет ни одного документа.

Между тем, газета <Айкакан жаманак>, принадлежащая семье главы армянского правительства Николу Пашиняну, сообщила о предварительных условиях, выдвинутых Азербайджаном к Армении. <Позвоните в газету и уточните, я же заявляю об отсутствии каких-либо предварительных требований>, - заявил спикер.

Говоря о региональных игроках, в том числе, и России, Симонян заметил, что у каждого государства свои интересы в регионе. Другой вопрос, отметил спикер, как Армения может противостоять этим интересам в этой ситуации. <На сегодняшний день мы делаем все по -максимуму>, - сказал председатель НС.

Он добавил, что в вопросе вооружений, которые не были поставлены Армении, несмотря на выплату сотен миллионов долларов, речь может идти о проблемах, связанных с конфликтом в Украине. Спикер отметил, что этот вопрос будет обсуждать со своими российскими партнерами в рамках визита в Москву. Будут также обсуждаться проблемы, связанные с ОДКБ, применением Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и Россией. Симонян не исключил возможности того, что <ОДКБ примет решение уйти из Армении>. <Если нет соответствующей реакции со стороны данной структуры на происходящее на границах страны, для нас это может стать поводом для серьезных размышлений, но делать резких движений без понимания последствий не следует>, - сказал глава армянского парламента.

Он раскритиковал позицию ряда политиков, ставящих под сомнение мирную повестку властей страны. <Что они хотят? Вечной войны? Если найдется кто-то, кто предложит реальный вариант, мы готовы выслушать. Но инициативы, напоминающие тосты, я серьезно не воспринимаю>, - подчеркнул Симонян.