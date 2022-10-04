Вторник, 4 Октября 2022 14:17

АрмИнфо.Депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Мхитар Закарян принял решение отказаться от депутатского мандата. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что сегодня перед Арменией и Арцахом стоят серьезные вызовы. Всем известны проблемы, связанные с безопасностью, статусом и защитой прав арцахских армян. В то же время безопасность Армении также находится под угрозой. вооруженные силы противника продолжают оставаться на суверенной территории страны.

<Проблем много - от прямой угрозы применения силы до политизации гуманитарных вопросов. Все они нуждаются в срочном решении, но чтобы решить их эффективно и окончательно, каждый из нас должен быть на своем месте. Я, как депутат фракции "Армения", принял решение прекратить свою депутатскую деятельность с решимостью более эффективно служить своей Родине. В то же время, хочу заявить, что продолжу свою политическую деятельность в рядах партии <Возрождающаяся Армении>, делая все возможное для решения стоящих перед нами проблем. Желаю успехов всем моим коллегам, выполняющим свою миссию в парламенте. Как я уже упоминал, для реального результата каждый из нас должен быть на своем месте и делать то, что он умеет делать максимально эффективно>, - написал Закар